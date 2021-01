Militar acusado de violar a su hijastra: nuevos datos y un testigo clave

Un ex compañero del integrante de la Fuerza Aérea acusado de violar a su hija adoptiva durante 12 años en la ciudad de Río Gallegos podría romper el pacto de silencio implícito en algunas fuerzas de seguridad y convertirse en un testigo clave contra el acusado.Jovita Vivar, abogada de la víctima, le dijo al diarioque ya lo ubicaron y hablaron con él. Dijo que "siente culpa" por no haber hablado en su momento pero que era testigo de que el sospechoso "llevaba a la chica a la guardia del cuartel". Esto quedó además registrado en los libros de ingreso y egreso.Según se supo,Pero además hay otro dato: cuando sucedían estos hechos,, agregó la abogada. Vivar también informó que encontraron "otros elementos para agregar a la causa" y un hecho que estremece:"No soy tu papá, soy tu amante", le decía a la chica en el momento de los abusos. La chica, que hoy tiene 30 años, dijo: "En el momento en que abusaba de mí, me pedía que lo llame de cualquier manera, menos papá". Y añadió: "Me di cuenta que no estuve con un hombre, estuve con un monstruo durante 12 años".El hombre fue procesado y se encuentra con prisión preventiva. El caso, que conmovió a la provincia de Santa Cruz y también al país, va teniendo novedades a medida que pasan los días. "Es que fueron doce años en que la chica vivió un verdadero calvario", dijo la abogada Vivar, quien, además, es allegada a la familia."“Este hombre me dejó sin infancia y sin vida por mucho tiempo. Pero ahora trato de empezar de nuevo, tengo que vivir", manifestó la víctima, que sufre de fobias, tiene a veces algunas dificultades para hablar y está medicada y con asistencia psicológica. Además, anticipó que va a cambiarse el apellido.