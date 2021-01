Hospitalizaron a motociclista tras chocar contra un auto en Paraná

Durante la tarde de este miércoles, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calle España y Courreges, en Paraná.Un auto Siena y una moto Susuki 500 cc., chocaron en la intersección de calles España y Courrege de la ciudad de Paraná, pudo confirmar Elonce TV. Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió golpes y fue trasladado al Hospital San Martin.La moto “circulaba muy rápido y no vio el auto, que tenía mano derecha. El chico voló por arriba del vehículo, el casco lo salvó y no alcanzó a pegar en el cordón”, expresó aun testigo.“El matrimonio de auto no se lo esperaban, no vieron que venía una moto. Es una esquina donde suceden muchos accidentes”, dijo.El motociclista fue sometido a estudios para evaluar la gravedad de las lesiones.