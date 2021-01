Robo de fuerte suma de dinero a un comerciante: los indicios que se investigan

Guardado en cajas

Fuerte suma en efectivo

“Manejaban la información”

Franja horaria

. El robo ocurrió este martes por la noche, en una vivienda ubicada en calle Francisco Ramírez, entre Supremo Entrerriano y Eva Perón, de la ciudad del departamento La Paz. Según denunció el hombre,El jefe de la Comisaría N° 15 de Santa Elena, comisario Diego Godoy, dialogó esta mañana con“Anoche, pasadas las 21, constatamos la faltante de dos cajas en las que tenía el dinero en efectivo el comerciante, quien notó que no estaban, cuando fueron hacer una extracción de una de esas cajas, se percatan de la faltante de la misma”, dijo el comisario y agregó que “por tal motivo, fueron a verificar la existencia de la otra caja y así se dan cuenta que, desgraciadamente, también faltaba”, resaltó.El comerciante que fue víctima del robo tiene una distribuidora y un local de venta de indumentaria deportiva en Santa Elena. “Lo llamativo del hecho es que no hay ninguna abertura violentada y tampoco ningún tipo de desorden en el inmueble, ya que de donde faltaron las cajas, es la vivienda particular que está al lado del local comercial”, explicó Godoy a”, señaló.El comisario ratificó que los ladrones conocían el lugar donde se guardaban las cajas con dinero porque no había ningún tipo de desorden en la casa, es decir, no buscaron en otros lugares. “Manejaban la información de la ubicación donde se encontraban las cajas con dinero”, dijo y agregó que “”, remarcó el jefe de la Comisaría N° 15 de Santa Elena.Godoy explicó que en la noche del martes, “se trabajó junto a la División Criminalística de la departamental de La Paz y hoy, se continúan las tareas con Investigaciones de La Paz y personal de la misma división de Santa Elena, que está”, sostuvo el comisario.Por otra parte, el funcionario policial señaló que “el comerciante no tiene cámaras en el local y tampoco en su domicilio”, dijo. Por tal motivo, con el relevamiento de las cámaras de la zona, “se busca visualizar si se llevaron las cajas en forma peatonal o en un vehículo, para vincular a los supuestos responsables”, afirmó Godoy.Asimismo, señaló que el lugar donde ocurrió el robo es “una zona céntrica y transitada de la ciudad”. Además, explicó que sucedió “