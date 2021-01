Video: Defendió a una amiga, un grupo de sujetos lo agredió y pelea por su vida

Un joven de 25 años pelea por su vida luego de ser brutalmente agredido por una patota. Lo grave del caso, es que Facundo Petroboni, la víctima, tiene en su cabeza una prótesis en la cabeza desde 2018 luego de un accidente en moto y los agresores le pegaron en ese mismo lugar con ladrillos. La víctima está en terapia intensiva.Facundo Petroboni fue salvajente golpeado por una patota, de no menos de 5 personas, que lo golpearon en la puerta del Hospital Mercante, de José C. Paz (Buenos Aires) y lo corrieron por la calle René Favaloro hasta su domicilio ubicado en Arias, a una cuadra de Ruta 197. Allí le pegaron hasta dejarlo desmayado en el piso.Según le contó un familiar al portal, todo ocurrió hace una semana cuando Facundo acompañó a su amiga al Hospital Mercante. Allí, se quedó afuera porque no había llevado barbijo. En la puerta del nosocomio, había un grupo de chicos que tenían problemas con la mujer y comenzaron a agredirla verbalmente. Fue entonces cuando Facundo intercedió y fue golpeado por la patota.Facundo pudo recuperarse y correr más de 200 metros por la Calle Doctor René Favaloro, intentando llegar a su casa. Lamentablemente, estaba muy golpeado, tropezó en una zanja, a metros de su hogar y fue alcanzado por los cinco jóvenes que lo persiguieron. Ya en el piso, le siguieron pegando piñas y patadas, hasta que uno de ellos le dio con un ladrillo en la cabeza en reiteradas ocasiones.Los familiares de Facundo fueron al rescate, con palos y fierros, que encontraron para defenderlo. La policía alcanzó a la patota, a una cuadra de donde se produjo todo pero no fueron detenidos.El joven agredido fue llevado al Hospital Mercante en un auto particular. Ahora se encuentra recuperándose, pero aún no está fuera de peligro. Le partieron la prótesis que tenía colocada y deberán esperar su evolución para evaluar si vuelven a operarlo.