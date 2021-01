Denuncian a juez que ordenó administrarle dióxido de cloro al paciente que murio

Sociedad Demandarán al sanatorio que administró dióxido de cloro a paciente que murió

Un fallo a favor de que un paciente con Covid-19 grave reciba terapias no autorizadas mientras estaba internado en el Sanatorio Otamendi conmocionó a la comunidad médica porque sienta un precedente preocupante de intervención judicial en la prescripción de tratamientos.El viernes pasado, sin más información que la receta de un neurocirujano especializado en ozonoterapia y medicina ortomolecular, Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal Número 7, le ordenó al sanatorio administrarle al paciente "de manera urgente" dióxido de cloro e ibuprofeno indicado por su médico tratante, Dante Convertini, profesional ajeno al Otamendi.Amparó su decisión en el resguardo constitucional de la vida y la salud, de acuerdo con lo que Convertini detalló en una receta con su nombre, matrícula y especialidades. No consultó al equipo tratante del sanatorio, según pudo saber LA NACION. Hoy, en el juzgado indicaron que Pico Terrero no respondería preguntas sobre su fallo."El paciente se encuentra en muy grave estado de salud por lo que solicita la autorización de manera muy urgente", argumentó Convertini en la receta donde escribió el diagnóstico de García Rúa: "presenta SARS Covid-19 grave con compromiso pulmonar severo y saturación de hemoglobina (oxígeno en sangre) en descenso". Además, prescribió dióxido de cloro por vía intravenosa e ibuprofeno por nebulizaciones.La Anmat recibió una denuncia contra Convertini por la prescripción de productos no autorizados y, hoy, en el Ministerio de Salud de la Nación revisaban la información de su matriculación.