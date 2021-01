Rechazaron la excarcelación del marido de Píparo y seguirá detenido

Juan Ignacio Buzali, el esposo de la diputada bonaerense Carolina Píparo, seguirá detenido como acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló al creer que eran los delincuentes que acababan de robarle a su esposa la madrugada de Año Nuevo en La Plata, luego de que la justicia rechazó excarcelarlo.



Así lo resolvió la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia, quien no hizo lugar a los pedidos de excarcelación ordinaria y extraordinaria presentados por los abogados defensores Fernando Burlando y Fabián Améndola.



Buzali (47) está imputado de doble "homicidio en grado de tentativa", el cual prevé una pena de entre cuatro y 16 años y ocho meses de prisión.



"Así, la pena en expectativa, las especiales circunstancias que rodearon al hecho y la conducta posterior asumida por Buzali, me permiten inferir que no se encuentra garantizada su sujeción al proceso", señaló la magistrada en uno de sus dos fallos de cuatro páginas cada uno a los que accedió Télam.



Y agregó: "(…) entiendo que en el caso de autos se verifica la existencia de peligros procesales que obstan a su procedencia".



La jueza recordó que los letrados defensores alegaron que "se encuentra en juego la libertad ambulatoria como derecho en relación a la presunción de inocencia".



Sin embargo, la magistrada consideró: "Como ya lo he consignado en reiteradas oportunidades, entiendo que la excarcelación extraordinaria conforme lo establece el art. 170 del C.P.P. es un beneficio de carácter excepcional, debiendo corresponderse a una situación objetiva y a calidades personales extraordinarias del imputado, que a mi juicio no se encuentran dadas en el caso aquí en tratamiento".



Las investigaciones por el robo a Píparo



Por otra parte, un joven de 22 años que era buscado por el robo a Píparo se enteró el lunes de que había un pedido de detención en su contra y contactó a su abogado para ponerse a disposición de la justicia.



El letrado, Marcelo Botindari, explicó a Télam que tras entrevistarse con su defendido, quien asegura ser "ajeno" al hecho, se comunicó con el fiscal del Fuero Penal Juvenil que entiende en la causa, Juan Benavidez, y le adelantó que se iba a presentar.



Sin embargo, cuando el joven y el abogado se dirigían a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, desde fiscalía le avisaron que estaba pendiente un pedido de eximición de prisión interpuesto por el defensor oficial de otro de los sospechosos y que la orden de detención quedaba en suspenso hasta tanto se resolviera ese incidente.



Sin embargo, el abogado aclaró que si el fiscal puede citar al joven a indagatoria a pesar de que la orden de detención haya quedo bajo un "efecto suspensivo", aunque esa convocatoria todavía no se había producido.



Consultado sobre las pruebas que hay en contra de su defendido, el abogado aclaró que aún no pudo acceder al expediente, porque el mismo se encontraba justamente en el despacho de la jueza Garmendia para resolver la excarcelación de Buzali.



El lunes se conoció que un adolescente de 15 años que había sido detenido como sospechoso de haber participado del asalto a Píparo fue restituido a sus padres por la justicia, mientras que otro de 16 pidió la eximición de prisión y seguirá libre hasta que se resuelva la cuestión.



En tanto, otro adolescente de 14 años apresado el viernes último ya había sido entregado a su familia dado que por su edad es inimputable.



Fuentes judiciales informaron a Télam que la situación procesal de estos chicos está a cargo de la jueza del Fuero Penal Juvenil platense María José Lescano.



A su vez, los pesquisas tienen identificados a otros dos sospechosos que también serían menores de edad.



Píparo (44) denunció haber sido asaltada por "motochorros" la madrugada del 1 de enero último en la calle 47, entre 15 y 16, de la capital bonaerense, en momentos en que iba con su esposo a llevar a su suegro a su casa.



Según la legisladora, tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos "motochorros" que los habían asaltado, por lo cual embistieron a una de las motos en las calles 31 y 28 y luego escaparon del lugar.



La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes, identificados como Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, quienes tripulaban la moto y que resultaron heridos.



El viernes pasado, y a pedido de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, Buzali fue detenido y en su declaración indagatoria afirmó que "lo que pasó fue un infortunio y un accidente", que "jamás" quiso "lastimar a nadie", y que al momento del hecho estaba "nervioso, abrumado y temeroso" pero "no enojado" ni alcoholizado.



Para la fiscal Di Lorenzo, Buzali conducía a "toda velocidad" y embistió "de lleno" a las víctimas, y que no se advirtió "ninguna maniobra de esquive".