Chocó una ambulancia y cuando quisieron atenderlo se escapó

Una unidad de traslado médico chocó contra una camioneta en la esquina de San Nicolás y Urquiza de la ciudad de Rosario, este martes al mediodía y lo que ocurrió después llamó la atención de los protagonistas y testigos.



El utilitario que presta servicios de urgencia de salud volcó tras el impacto. El chofer y el médico que viajaba como acompañante pudieron salir del interior sin sufrir heridas graves.



Vieron que el conductor de la Toyota Hilux se dejó caer en el asfalto pero cuando lo quisieron asistir se opuso. Segundos más tarde se subió a su cuatro por cuatro y abandonó el lugar, antes siquiera de dejar sus datos.



La ambulancia del sistema privado circulaba por San Nicolás y en esa esquina hay una parada de colectivos y dos cartel del Pare, en las ochavas.



“Un colectivo me tapaba y pasó una Hilux que venía rápido. Nos dimos vuelta nosotros y cuando quisimos asistir al chofer del vehículo se negó. Lo mandamos a la sombra por el calor, se levantó y se fue”, contó a El Tres el conductor del utilitario.



Más tarde, sumó detalles a ese extraño momento: “El señor estaba arriba del vehículo y después se dio a la fuga. Camino hasta que se desmayó, mejor dicho se tiró al piso, lo quisimos asistir y dijo que el pavimento estaba muy caliente. Fuimos a la sombra, a los 20 segunos se subió y se fue”.



“Al conductor se lo veía bien”, dijo y no pudo precisar los motivos por los cuales se dio a la fuga.



En el utilitario de salud, se rompieron la sirena y los equipos de emergencia médica en la parte trasera. “Se rompió todo”, resumió el chofer y dijo que en el momento del siniestro no trasladaban pacientes.



Un vecino agregó que al margen de este hecho puntual “nadie respeta el cartel de Pare sobre San Nicolás” (que es equivalente a un semáforo en rojo) y los siniestros viales son una constante en esa esquina.