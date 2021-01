Crimen en Concordia: tras testimonio clave, fiscal descartó el supuesto robo

El fiscal Martín Núñez remarcó que "en principio no sería un robo", teniendo en cuenta que "estaban hablando y de repente uno extrajo un arma y le disparó". Investigan las cámaras de seguridad de la zona.Luego de una agonía de casi 12 horas, en la mañana de este sábado, se produjo el deceso de Alexander Gastón Cobar, conocido con el alias de "Gamuza", quien fue encontrado tirado sobre Boulevard San Lorenzo de Concordia, luego de haber recibido dos disparos.Al respecto, el fiscal Martín Núñez contó acómo avanza la investigación para dar con los supuestos autores del homicidio.Consultado sobre cuál sería el móvil del crimen, Núñez dijo que “aún no me entrevisté con la familia, pero en principio no sería un robo, sino que estaban hablando y de repente algo pasó, porque uno sacó el arma y le disparó”, dijo el fiscal y agregó que “de todas maneras no se descarta nada”.