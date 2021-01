Tiene 7 años, le robaron la bicicleta y con su mamá piden ayuda para recuperarla

Ulises tiene 7 años y vive en el barrio Las Rosas de Paraná, el pasado viernes durante la madrugada le robaron su preciada bicicleta y pide ayuda para recuperarla."El viernes a la madrugada entraron a mi domicilio, en calle Dean J Álvarez 125, cruzaron las rejas, creemos que fueron dos personas y se llevaron la bicicleta y juguetes de mi hijo", dijo Natalia Re,"Estaba trabajando de noche cuidando una paciente oncológica, y mi hijo estaba con la niñera, al regresar me entero de lo sucedido y cuando mi hijo se despertó, le conté lo que pasó y se puso muy triste. Quería hacer una nota y pegarla en los arbolitos para que le devuelvan su bici, que con mucho sacrificio la tuvimos", contó.Según contó Natalia, ella hizo la denuncia ante el 911 y "le pregunte si había cámaras en la zona y me dijeron que si y que si notaban algo me iban a informar. Tengo dolor más que bronca".Natalia hizo una publicación en sus redes sociales sobre lo sucedió y relató que "nunca prense recibir tanto apoyo de las personas, me llegaron muchos mensajes de ayuda. Solo pido que me devuelvan la bicicleta que es de hijo"."Solo se llevaron juguetes, no me parece que tengan que robarle a un nene para tener algo", culminó.