Se incendió parte de una vivienda en Diamante

Un incendio se produjo en una vivienda de calle Irigoyen, entre San Martín y Mitre, de la localidad de Diamante.Según se informó, Bomberos Voluntarios y Policías trabajaron hasta la madrugada de este domingo para poder apagar el fuego.Los vecinos intentaron colaborar pero no pudieron hacerlo ya que en ese momento no contaban con el servicio de agua potable. Los propietarios de la casa pensaron que la vivienda se quemaría en su totalidad porque el fuego se estaba expandiendo, supo NeoNet.Se supo que quedó destruida totalmente una de las habitaciones. No obstante, por ahora la casa quedó inhabilitada para vivir porque hay que arreglar y conectar nuevamente el servicio eléctrico.Afortunadamente no se registraron personas heridas.