Hallaron muerta a una joven que era intensamente buscada

Encontraron muerta a Marcia Acuña, la adolescente de 16 años desaparecida el martes pasado. Su tía aseguró que al despertarse ese día no estaba en la vivienda la joven, por lo que realizó la denuncia y comenzó el operativo de búsqueda en Villa San Isidro, una localidad cercana a Alta Gracia y situada a 50 kilómetros de la capital provincial.Los efectivos policiales que participaron en el rastrillaje encontraron el sábado por la tarde a su perro y al intensificar la búsqueda en el sector en el que fue hallado el animal descubrieron, finalmente, el cuerpo de la menor en una zona rural de San José de la Quintana.El comunicado del Ministerio Público Fiscal indica que el cuerpo -hallado alrededor de las 18.40 - "no presenta signos externos de violencia".Bomberos, policías, grupos especiales y la comunidad así como investigadores de la División Protección de las Personas de la Policía cordobesa participaban de la búsqueda. En el operativo se emplearon drones y un helicóptero.La chica, a quien llamaban "Marchi" se llevó su documento, el celular, un bolso con ropa y el perro. Todo el pueblo, de unas 1200 personas, se había movilizado en su búsqueda.El fiscal Diego Fernández es quien tiene a cargo la investigación, en una pesquisa que gira ahora alrededor de los mensajes que la tía de la chica habría recibido desde el teléfono móvil de su sobrina algunas horas después de la desaparición. Según el testimonio de esa mujer, a las 17 del pasado martes, recibió un mensaje en el que supuestamente Marcia aseguraba que estaba en "a.m.p.e d.q"."Pensé que estaba soñando. Tengo miedo. Parecer ser que fue un campamento, hay edificios en ruinas", se agregó en esos textos que están bajo observación judicial.El rastreo del teléfono móvil llevó a los investigadores hasta el predio de la ex Fábrica Militar de José de la Quintana, que tiene unas 900 hectáreas. Las letras enviadas por mensaje de WhatsApp coinciden con las del ingreso al predio.En las investigaciones -que incluyó una inspección de la casa donde Marcia vive con su tía- se detectó que la hermana mayor de edad de la chica desapareció el año pasado y fue localizada en Río Ceballos, conviviendo con un hombre de más de 60 años.La mujer no reveló el hecho cuando hizo la denuncia pese a que hay una causa judicial abierta por supuesta trata de personas. A partir de ese dato también se empezó a investigar al entorno familiar.Marcia estaba a cargo de su tía porque se encontraba en una situación de vulnerabilidad que no le permitía estar bajo la tutela de sus padres, ya que su madre está internada en un psiquiátrico, ubicado a solo 600 metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo.Los testimonios de sus amigas indican que no salía con nadie y que no había hecho comentarios que pudieran hacer pensar en una huida de la casa, publica el diario