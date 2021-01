Falleció el joven baleado en Concordia: no se descarta el "ajuste de cuentas"

Se confirmó este sábado el deceso del joven baleado anoche en Concordia. La víctima fue identificada como Alexander Gastón Cobar, alias Gamuza, pudo saberSe recordará que el joven apareció ensangrentado en inmediaciones de avenida San Lorenzo y Presbítero Odiard tras haber sido baleado en un baldío por sujetos que se trasladaban en dos motos.el fiscal Martín Núñez.Si bien el testigo no pudo identificar a los atacantes, "por lo que la distancia a la que se encontraba de descampado", sí pudo confirmar que se trató de "cuatro personas en dos motos los que agredieron a este joven"."Luego de recibir los disparos, esta persona camina hacia el bulevar, donde se desvaneció. Su cuerpo registra dos impactos de bala de un arma calibre 9mm, por los casquillos que se encontraron", indicó el fiscal al asegurar que no descarta que se trate de un ajuste de cuentas."La víctima no estaba en las inmediaciones de su domicilio y por estas horas se investiga cuál fue el móvil del crimen, si tenía problemas con alguien", expresó.