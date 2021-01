Restricción de circulación nocturna: en Paraná "habrá media hora de tolerancia"

Política Establecieron el horario en que estará restringida la circulación en Entre Ríos

En Paraná rige el decreto N° 5/21 del Poder Ejecutivo de Entre Ríos que establece la restricción en todo el territorio provincial de "la circulación de personas en la franja horaria comprendida entre la 1 am y 6 am.De la medida "quedan exceptuados las personas que contempla el artículo 11 del decreto 1.033, es decir los trabajadores que desempeñan tareas esenciales. Se les va a exigir un certificado emitido por la patronal, que dé cuenta que va a trabajar. El premiso único de Nación no servirá", expresó aMarcos Antoniow, Sub director de operaciones de la Policía de Entre Ríos."La medida trata de evitar las juntadas clandestinas, que según las autoridades es donde se producen los contagios", dijo y aclaró que "entre la 1 y la 1:30 de la noche, va a haber media hora de tolerancia, para que las personas puedan trasladarse a sus domicilios".En relación con las personas que trabajan de manera informal y que no puedan tener un certificado, Antoniow indicó que "esos trabajadores están contemplados. Va a ser fácil distinguir quien a las 4 de la mañana va o vuelve de trabajar y quién no".Por su parte, los paranaenses que se van de vacaciones y prefieren salir durante la madrugada "deben tener el certificado de turismo, que es lo que los habilitan a circular por otras provincias". Para las personas que circularan dentro de la provincia, "será atendido por los diferentes puestos camineros y se aplicará la racionalidad".Al respecto de las penas que pueden aplicarse a las personas que no cumplan con las medidas de restricción, informó que "se labraran actas, se le informará el hecho a la Justicia Federal y se trabajará en coordinación con el municipio para intensificar el control".