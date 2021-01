Familiares pidieron justicia por el crimen del joven que era buscado en Paraná

Durante la tarde de este viernes, familiares y amigos de Norberto Eduardo Giles, se manifestaron frente a Tribunales en Paraná para exigir justicia por el crimen."Queremos que paguen los que cometieron el hecho, sabemos que el imputado no fue el único que participó del hecho. La mujer de él y los amigos, son cómplices", expresóNorma, hermana de la víctima."Los fiscales nos dicen que están trabajando, pero hasta ahora no tenemos novedades del hecho", dijo.Por su parte, el hijo de la víctima agregó: "Quiero que se haga justicia. Mi papá me trataba muy bien, era alegre y tenía muchos amigos.El homicidio de Norberto Eduardo Giles, ocurrió el pasado 14 de diciembre en Paran á. La víctima era buscada desde un par de días antes, luego de que se formulara un pedido de localización cuando fue visto por última vez en Barrio Barranquitas, jurisdicción de la Comisaría XVI de Paraná."Monchito", como le decían sus amigos, fue encontrado un jueves por la tarde en Paraje "Punta del Mono", en Bajada Grande de la capital entrerriana, con una herida de arma de fuego.El cuerpo, se encontraba en un avanzado estado de descomposición y fueron sus amigos quienes lo hallaron.La fiscalía acusó , por el crimen, al condenado por otro homicidio, quien se encuentra alojado en el penal Nº 1 de Paraná. Habría aprovechado la primera salida familiar, para asesinar al joven de 31 años que apareció muerto, luego de ser buscado por varios días.