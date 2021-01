Incendio en Puerto Sánchez: vecinos quemaron pastizales "para limpiar el lugar"

Una dotación de Bomberos Zapadores de Paraná llegó hasta Puerto Sánchez al final, para apagar un incendio de pastizales, que se produjo durante la tarde de este viernes en calle El Pescador.Según pudo saber, alumnos de la escuela de canotaje se encontraban remando cuando notaron la humareda y al tiempo visualizaron el incendio. Por ese motivo, alertaron a los bomberos que se acercaron hasta el lugar.Sin embargo, vecinos del lugar manifestaron que al fuego lo originaron ellos "para limpiar el lugar. Queremos que nos desmalecen los pastizales, y como no tenemos respuestas, los quemamos".Los bomberos se encontraban en el lugar para controlar la situación y que no se produzca una tragedia, ya que los vecinos "no los dejaron actuar".