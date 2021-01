Robo de dólares en municipio: "dos personas podían abrir", dijo el intendente

Blanco o negro

El intendente de General Campos, Sergio Martínez, se refirió este viernes a la denuncia que realizó tras la desaparición de 36 mil dólares de la sede municipal. Al respecto, declaró: "queremos que esto se investigue lo más rápido posible y tener una punta de lo que pasó" con la desaparición de 36.000 dólares de la tesorería de la Municipalidad.Martínez apunta a las únicas "dos personas que estaban a cargo del lugar y no hay mucho margen. Los que tienen la llave y la clave son dos personas, nada más", agregó."Acá hay mucha gente que trabaja y solo hay dos personas que tienen acceso al tesoro, que tienen la llave y la clave. Es blanco o negro, no hay grises", dijo tajantemente el intendente Sergio Martínez."Todo el personal administrativo que trabajan el municipio no tienen acceso al tesoro, solo las dos personas de tesorería", afirmó el intendente en diálogo con"Es una investigación que tiene que avanzar rápido", apuntó y explicó que los dólares, "estaban dentro del tesoro en un sobre lacrado y firmado".En referencia a las razones de la presencia de esa suma en el lugar, Martínez explicó que "el año pasado estábamos por firmar el acuerdo para la compra de 30 hectáreas para tener un banco de tierras para el municipio, que "era la gran obra de la gestión. Hicimos todo bien y nos metieron un trompadón, porque que cuando teníamos la plata, la transformamos en dólares y no perdimos", señaló."Los dólares estaban en el banco y en junio retiramos un 30% para firmar el contrato y los colocamos en tesorería, pero no se pudo firmar hasta ahora, porque el vendedor reside en Buenos Aires y es una persona de riesgo", informó Martínez."Como había un avance en la compra definitiva de las tierras en febrero, pregunté al tesorero que tendríamos que retirar los dólares restantes del banco y hablar con tiempo si se llega a cerrar el negocio. Entonces, el tesorero me dice que la plata no está en la caja", recordó y agregó: "cuando me dice que no la encontraba, llama a la otra persona que trabaja en tesorería y tampoco tenía respuesta", señaló.Tras descubrir la situación se dirigió a la comisaria y realizó la denuncia.Martínez dijo que "estábamos confiados que estaba en la caja. Uno no llega todos los días y pregunta si está la plata. Uno confía en el personal de carrera que debe tener la función de cuidar el dinero del municipio", resaltó."No tenía respuesta desde cuando no estaban los dólares en tesorería", respondió Martínez cuando se le preguntó desde cuando había desaparecido el dinero. "No le encuentro explicación como las personas que están a cargo, y que es de carrera, nombrada por el Concejo, les hayan sucedido esto", concluyó.