Marcharon para pedir justicia por tres jóvenes asesinados en Gualeguaychú

La concentración fue a las 19.30 en la esquina de 25 de Mayo y Rocamora. En ese punto neurálgico de la ciudad de Gualeguaychú, poco a poco se fueron convocando familiares, amigos y vecinos de tres personas que fueron asesinadas durante la pandemia. Todos estaban allí para pedir justicia no por uno, sino por tres jóvenes: Martín Braun, de 33 años; Daniel Gimenez, de 36 años; y Sergio Gómez, de 30 años.La marcha contó con un gran acompañamiento por parte de los vecinos, quienes adoptaron las correspondientes medidas de seguridad y exhibieron carteles que multiplicaron el pedido de justicia.En un momento del recorrido, se sumó a la columna de personas Luis Bentancourt, padre de Lucas, el joven asesinado en el Barrio 338 por Genaro Gutierrez. También acompañó la convocatoria la organización ACIVERJUS.La columna de personas, conformada por un centenar de manifestantes, arrancó desde el punto de concentración, caminó a lo largo de 25 de Mayo y concluyó frente al edificio de los Tribunales, donde familiares de las tres víctimas de homicidio -Pedro Braun, Gimena Giménez y Teresa Gómez- tomaron la palabra para poner en evidencia la situación de inseguridad y violencia que se vive en los barrios de la ciudad.Pedro Braun, hermano de Martín agradeció la presencia de la familias Gómez, la Giménez y a Luis Bentancour, papá de Lucas, por sumarse a la movilización. "Esta es una circunstancia en la que uno menos quiere conocer gente, en la que uno menos quiere estar en una plaza que ha sido escenario de muchos reclamos como el que estamos haciendo", afirmó con congoja.Además, entregó una nota al fiscal Mauricio Guerrero, mediante la cual dijeron "brindarle todo nuestro apoyo por la tarea realizada para el esclarecimiento del homicidio de nuestro hermano Martín Gustavo Braun. Sabemos que está muy avanzada la investigación, y es por eso que solicitamos que se haga justicia, para de esta manera aliviar nuestro inmenso dolor".Por su parte, Gimena, la hermana de Daniel Giménez, sostuvo que "las personas que mataron a mi hermano tienen que pagar por lo que hicieron. Yo soy la voz de Daniel. Mi hermano fue cazado por dos delincuentes, dos malas personas, dos sujetos que no tuvieron piedad para darle 6 puñaladas mientras el otro lo golpeaba".Finalmente, Teresa, la mamá de Sergio Gómez, recordó que su hijo "fue muerto a puñaladas en ocasión de defender a un compañero" y cerró diciendo que "confía en la justicia" y que espera que se celebre el juicio, "porque creo que un jurado no va a dejar un asesino suelto para que continué matando".Martín Braun fue asesinado en las primeras horas del 1 de enero, en la zona noroeste de la ciudad, tras un encuentro social. El único detenido con prisión preventiva por el homicidio es Santiago Omar Sánchez, de 30 años.En tanto, Daniel Gimenez fue herido de gravedad el pasado 6 de diciembre en Jaime de Nevares y Primero de Mayo. Por la gravedad de las heridas fue intervenido y quedó internado en terapia intensiva del Hospital Centenario donde, el viernes 29 de diciembre, murió.Finalmente, Sergio Gómez fue asesinado en la madrugada del 10 de mayo, en calle Buenos Aires, en el barrio la cantera, cuando la víctima discutió con un joven de 26, quien lo habría apuñalado dos veces: una en la zona del tórax y otra en la intercostal izquierda, lo que provocó su muerte.