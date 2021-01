Carreras de caballos: investigan llamativo robo de importante suma de dinero

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Desapareció una cuantiosa suma de dinero producto de la recaudación de las cuadreras realizadas el domingo en el Club Hípico de Feliciano.



Entre la falta de testigos y de indicios claros sobre cómo sustrajeron la plata que habían guardado en una camioneta, y la gran informalidad que reina en el ambiente a la hora de administrar las cuentas, la investigación a cargo de la Jefatura Departamental y el fiscal Ricardo Temporetti tiene varias líneas abiertas pero aún no hay sospechosos a la vista.



De hecho, las extrañas circunstancias en que desapareció el dinero abren hipótesis que van desde un ladrón oportunista hasta un autorrobo.



La Municipalidad había habilitado la asistencia de unas 400 personas al evento, y el lugar se colmó de gente tanto de Feliciano como de Federal, Chajarí y otras localidades cercanas. Los organizadores cobraron una entrada de 800 pesos por persona.

Además, regentearon la cantina que trabajó intensamente con el dispendio de bebidas y alimentos. La modalidad que utilizaron con el dinero que iban recaudando, que es la habitual para los organizadores, consistió en ir llevando la plata a una camioneta que estaba estacionada cerca de la cantina, para dejarla allí a resguardo. Se trata de una Toyota Hilux último modelo.



En un momento dado, quien fue hacia el vehículo advirtió que el dinero ya no estaba. Los organizadores no podían creerlo, comenzaron a buscar por todos lados y a lanzar miradas de sospecha hacia cualquiera de los asistentes a las cuadreras.



Informaron lo sucedido al personal policial que estaba cumpliendo funciones en el lugar y radicaron la denuncia correspondiente. Los uniformados custodiaban el sector de la cantina porque los responsables del Club Hípico no avisaron a la Policía del lugar donde guardaban la plata para adoptar las medidas de seguridad correspondientes.



Los organizadores denunciaron el hecho pero no precisaron cuánta plata les robaron: sólo hablaron de una "importante suma". Podrían tratarse de unos cientos de miles de pesos, teniendo en cuenta el costo de la entrada, la cantidad de asistentes y la actividad de la cantina.



En los primeros pasos de la pesquisa comenzaron a surgir cosas extrañas en torno al caso. La camioneta no tenía daños en las cerraduras, ni tampoco nadie de los que estaban alrededor del vehículo, ni los que estaban a unos cinco metros en la cantina, escucharon sonar la alarma.



La Hilux cuenta con un sistema que cuando se cierra la puerta, pasados 10 segundos las trabas se activan solas. Se trata de un margen muy escaso para que alguien en ese momento y sin que nadie lo advierta, entre y saque el dinero. Otra posibilidad es que la puerta haya quedado mal cerrada, es decir abierta, por lo no que se activó ni la traba ni la alarma.



Poco después de la denuncia, los policías interceptaron un vehículo con personas de Federal que se retiraban de la ciudad a partir de datos que aportaron testigos. Pero sólo tenían unos pocos pesos encima.



Un hombre que estaba mirando las carreras a un vehículo de por medio de la Hilux, dijo que solo vio entrar a esa camioneta a una persona cuyas características coinciden con las del hombre que llevó a guardar el dinero. Pero no vio a nadie más acercarse, lo cual incrementa el misterio y las sospechas en torno a la denuncia, señala Diario Uno.



También se apuntó a un hombre que protagonizó un conflicto porque no quería pagar la entrada y lo vieron igual en el lugar de las carreras. Ni en el Club Hípico ni en las inmediaciones hay cámaras de seguridad que pudieran haber registrado algo con respecto al robo. Esperan que, quizás, alguien con el celular haya fotografiado o filmado algo de interés, aunque saben que es difícil.



Asimismo, los investigadores indagan en el entorno de los organizadores, teniendo en cuenta que la información acerca del lugar donde se guardaba el dinero era detentada por pocas personas.



En estos días los policías de la Jefatura Departamental continúan con distintas averiguaciones y otras medidas solicitadas por la Fiscalía local.



También saben que, posiblemente, entre la gran familia del ambiente hípico alguien podría hablar y la información sobre qué pasó con el dinero podría conocerse para esclarecer el hecho.



El ambiente de las carreras de caballos del norte entrerriano viene convulsionado desde hace un par de semanas, cuando ocurrieron serios incidentes en el Jockey Club de San Jaime de la Frontera. Fue el 20 de diciembre, cuando finalizaba la carrera y se esperaba el fallo final. Dos hombres comenzaron a discutir, a pelearse y el lugar se convirtió en un campo de batalla generalizado. Hasta hubo tiros de la Policía para disuadir el conflicto.



Se comentó que el problema era que uno de los corredores había perdido una suma cercana al medio millón de pesos. Algo que, al igual que el caso del robo en Feliciano, habla de las altas sumas lejos de cualquier control fiscal que se maneja en el ambiente.