El hijo de un violador serial, es acusado de imitar los ataques de su padre

Cuando Walter Brauton (49) empezó a ser juzgado por una serie de violaciones, sus familiares lo acompañaron. Pero dejaron de hacerlo cuando escucharon los relatos de las víctimas: fueron tan contundentes que no hubo manera de no creerles.Su vida pública reflejaba a un contador con buen pasar económico y un afectuoso padre de dos hijos. Pero en 2005 la verdad quedó al descubierto: había violado a por lo menos nueve mujeres entre enero y marzo. Lo condenaron por siete de esos delitos a 40 años de pena. En 2013 la Justicia le concedió salidas transitorias y escapó del país. Estuvo prófugo en Bolivia, con una identidad falsa, hasta que lo recapturaron cinco años más tarde, en 2018.Los relatos en el juicio fueron impactantes, como también el temor de sus víctimas cuando huyó. La modalidad de sus ataques era repetida: usaba autos de la concesionaria de Tortuguitas en la que trabajaba y amenazaba a mujeres en la calle, a las que obligaba a subir al vehículo para después violarlas.Con Brauton preso, la pesadilla no termina: ahora es su hijo Franco, de 26 años, quien está acusado de cometer abusos con las mismas características que su padre. Hay tres causas iniciadas en la ayudantía fiscal de Marcos Paz, que depende de la Fiscalía General de Mercedes. Y otro testimonio podría convertirse en un cuarto caso.La primera denuncia de violación (al menos entre las registradas al momento) fue realizada en 2018 por una adolescente de 17 años. La causa jamás avanzó.En 2019 otra joven de 21 años volvió a denunciarlo, pero en esa investigación tampoco recolectaron pruebas. Ni siquiera le solicitaron una extracción de sangre para hacer pericias genéticas.Su víctima guardó cuidadosamente las evidencias esperando que la llamaran a declarar. Brauton la amenazó e intentó presionarla para que no avanzara, pero la mujer sólo consiguió una restricción de acercamiento que tenía vigencia hasta julio de 2020.Según la abogada de las víctimas, hay una tercera denuncia en la Justicia de Menores que todavía no fue incorporada al expediente.La de Brauton podría ser la historia de un depredador sexual que quiso imitar los ataques de su padre. Sin embargo, es también la de miles de víctimas que realizan denuncias por maltratos, violencia o abusos y que no reciben respuestas del Estado, una situación que advierten organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres de todo el país."Desde la primera denuncia hubo otros hechos que -quizás- podrían haberse evitado. Tenemos contabilizadas cuatro denuncias formales, otras dos próximas a efectivizarse y 13 testimonios de chicas que sufrieron distintos acosos pero que aún no se atreven a denunciar", explicó Valeria Carreras, la abogada de las víctimas.Los últimos hechos ocurrieron el fin de semana de Navidad. El 25 de diciembre una joven denunció que Franco Brauton la subió a su auto, la encerró, la obligó a que le practicara sexo oral mientras manejaba y la violó en un descampado."Cuando se acercó a la comisaría le dijeron que faltaban elementos para poder hacer la denuncia. Y ella sola, con un amigo, encontró el recorrido que habían realizado a través de su celular, llegó al descampado donde la atacó y les señaló dónde hallar el preservativo, como evidencia", detalló Carreras.Como en el resto de las causas, fue gracias a las víctimas que pudieron recolectar pruebas, fotografías de las lesiones y evidencia para que las investigaciones avancen, a pesar de los años.La última joven que se atrevió a denunciar tiene 19 años y Brauton la interceptó cuando regresaba a su casa durante la mañana de Navidad. "Ella estaba cerca de su casa cuando él acercó su auto y le dijo que había un hombre que la seguía. Efectivamente vio a un chico a unos 30 o 40 metros que también estaba caminando. Ella se asustó y subió", indicó la abogada, que busca a otras posibles víctimas que pudieran haber sufrido hechos similares.Lo cierto es que enseguida ese joven aclaró que no la seguía, pero la víctima quedó atrapada dentro del vehículo: "Cerró la puerta con las trabas electrónicas, le pidió que lo agregara a Instagram y fue allí que ella reconoció el apellido de otros escraches que ya habían circulado en Marcos Paz por las redes sociales. Supo que estaba en peligro", siguió.También hubo denuncias de su ex novia, que lo acusó por maltratos y violencia. Eso tampoco alertó a las autoridades, que no detectaron que trabajaba como profesor de música en instituciones de Marcos Paz, es decir a cargo de menores de edad.El domingo 27 de diciembre, también por la mañana, Brauton habría salido a buscar nuevas víctimas. Según la acusación, intentó hacer lo mismo con otras dos jóvenes que detectaron la maniobra y lograron zafar.Según Carreras, entre sus víctimas hay un patrón: adolescentes "flaquitas", "menuditas". Y agregó: "Salía de cacería por la madrugada, en busca de chicas vulnerables" que pudieran haber ido a bailar o que estuvieran en fiestas sin el permiso de sus padres, por lo que después tendrían miedo de denunciar."Creo que él quiere complacer a su padre, que quiere demostrarle que comparte la práctica, la valida y la perfecciona", advirtió la abogada sobre el joven acusado.Fuentes judiciales confirmaron aque "hay tres causas iniciadas en la Ayudantía Fiscal de Marcos Paz" y que "podría surgir una cuarta de uno de los testimonios". También indicaron que se realizaron pericias y distintas medidas de prueba para avanzar con la investigación.