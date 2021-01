Azotó a rebencazos a su ex novia y luego la hirió con un cuchillo

Foto: Violento hecho en Santiago del Estero Crédito: El Liberal

Los casos de violencia de género no cesan. La noche del martes, una mujer de 42 años se presentó en la Comisaría del Menor y la Mujer de la ciudad santiagueña de La Banda y contó que su ex pareja la agredió con un cuchillo.



La víctima explicó que el grave episodio se registró en una casa del barrio El Rincón donde reside su hija junto con el acusado -de 44 años- de quien se separó hace ya varios años por los hechos de violencias que sufría.



Según manifestó en su denuncia, el caso se registró el primer día del año cuando ella fue a visitar a su hija y retirar la mercadería que ambas habían comprado esa jornada en horas de la mañana.



La mujer se trasladó al lugar junto con su nuevo novio. Al llegar a la casa golpeó las manos y al ver que nadie la atendía utilizó la llave que su primogénita le dio, e ingresó al inmueble, mientras que su acompañante quedó en la vereda.



Cuando la damnificada se encontraba acomodando los comestibles arribó el acusado al lugar y comenzó a cuestionarle su presencia dentro del domicilio. Ella le explicó qué hacía y cuando salió, el violento le reclamó haber ido con su novio a la casa.



Quiso retirarse, pero el hombre le impidió el paso y de una "patada" la derribó al suelo. Allí la atacó con un rebenque, provocándole lesiones en la espalda. No conforme con la brutal agresión, el sujeto tomó un cuchillo, mientras le manifestaba que la mataría.



Al ver que su expareja la quería acuchillar trató de correr, pero igualmente fue alcanzada por el arma y sufrió un corte en el estómago. Pese a sus gritos, su novio no advirtió el hecho y no logró auxiliarla. Además la puerta estaba cerrada.



Como pudo la mujer huyó y su novio se trasladó al Centro de Salud Banda donde estuvo internada.



Tras los dichos de la víctima, la policía se comunicó con fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar,, María del Pilar Gallo, quien ordenó que sea examinada por el médico de Sanidad.



Según diagnosticó la médica Adelina Sauco, la mujer presentaba heridas curables en 14 días, ya que tenía una herida cortante y hematomas en el cuerpo.



Además la fiscal ordenó la inmediata aprehensión del agresor, por lo que los uniformados se hicieron presentes en la casa del sujeto y lograron reducirlo. En los próximos días el acusado será indagado, publica El Liberal.