Imputaron a Donda por ofrecerle un puesto en el INADI a su empleada doméstica

Política Denunciaron a Victoria Donda por ofrecerle a su empleada un cargo en el INADI

La titular del INADI, Victoria Donda, fue imputada hoy por "administración fraudulenta y malversación de fondos públicos", luego de que su empleada doméstica denunciara que la funcionaria le ofreció un cargo en el organismo y un subsidio, ante el reclamo de una indemnización y aportes.La denuncia contra Donda fue presentada por el abogado Fernando Zarabozo, en representación de Arminda Banda Oxa, la empleada doméstica de la titular del INADI, y la causa le tocó al juez Sebastián Casanello, que subroga el Juzgado Federal 12.El juez delegó la causa al fiscal Guillermo Marijuán, quien se encuentra de licencia y en su reemplazo actúa Eduardo Taiano, que impulsó el caso e imputó a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).De acuerdo a la presentación, la funcionaria le ofreció, en caso de acceder a la propuesta, "la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado".Tras la presentación de la denuncia, Donda se expresó a través de Twitter, donde afirmó que los aportes de jubilación y obra social, así como el pago salarial se hicieron correctamente, aunque admitió el ofrecimiento que le hizo a Oxa.Sin embargo, la funcionaria y ex diputada nacional indicó que fue la empleada quien quiso renunciar a su trabajo y que el ofrecimiento fue para ayudarla. "Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales.Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio", sostuvo Donda.En la denuncia, el abogado transcribió algunos de los mensajes de audio que la titular del INADI le envió a su empleada."Necesito que hablemos a ver si querés que te acompañe para sacar la jubilación. Y qué querés que hagamos con el aporte. Yo obviamente quisiera como te dije continuar la relación laboral. Pero entiendo si no podés y renunciás", decía uno de ellos.En otro de los mensajes, Donda expresó: "Decime qué querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el INADI".Más temprano, el presidente Alberto Fernández defendió a Donda al ser consultado por el escándalo y afirmó: "Quien conoce a Victoria sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja a los puestos del Estado".En declaraciones radiales, el jefe de Estado subrayó que "es cierto que el Estado ha sido utilizado muchas veces como seguro de desempleo" y que también "es cierto que ha habido abusos" y agregó: "Creo que el Estado no debe ser una maquinaria de empleo".