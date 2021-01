Violento asalto pareja de abuelos: arrastraron de los pelos a una mujer

Una pareja sufrió un violento robo piraña, cuatro delincuentes los sorprendieron cuando se disponían a bajar de su auto. A la mujer le sacaron la cartera y, como se aferró a ella, la arrastraron de los pelos. A su marido, le quitaron las llaves del vehículo e intentaron llevárselo, pero no pudieron y escaparon.

El brutal asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad que la pareja tienen instaladas en la entrada de su casa y las imágenes impactan. En la filmación que puede observar cómo los cuatro delincuentes abordaron a las víctimas segundos después de que descendieron del Peugeot gris. Dos se fueron con el hombre y los otros apuntaron directamente contra Beatriz poco antes de que entrara a su casa. La sujetaron violentamente para sacarle cartera y como la mujer se resistió, la arrastraron del pelo por varios metros hasta que finalmente obtuvieron lo que querían. El hecho ocurrió en la puerta de su casa en Villa Madero, en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires."No entiendo mi reacción, fue una locura. La vida es lo más importante. Lo hice sin pensar. Me dio mucha bronca ver cómo lo maltrataban a mi marido, le dieron un culatazo en la cabeza. Podrían habernos matado", señaló Beatriz en diálogo con TN.La pareja no se dio cuenta de la presencia de estas cuatro personas, según explicó la víctima, porque venían charlando "entusiasmados" del regalo que acababan de comprarle a su nieta y de cómo iban a barnizarlo. "Me quedé un ratito sentada en el auto para preguntarle eso y, en ese momento, él sacó la llave. Por eso, cuando los delincuentes subieron no estaba puesta", detalló.Al parecer, los delincuentes no pudieron encender el auto y decidieron huir. En la cuadra ya se había activado la alarma vecinal y los vecinos habían salido a la calle. "Con los gritos de mi mamá que estaba en la ventana salieron todos. Los delincuentes los vieron y sintieron el ruido de la alarma, que parece la sirena de la Policía", relató la víctima del robo.