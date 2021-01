Puso en venta una camioneta y lo estafaron por casi un millón de pesos

Un vecino de zona oeste de Rosario denunció que fue estafado por un sujeto que se hizo pasar por comprador de la camioneta que puso a la venta en las redes sociales. Según contó, con sus datos bancarios y los de sus familiares sacaron créditos por cerca de un millón de pesos y ahora los bancos no se hacen responsables por la entrega de los préstamos.Marcos contó que puso en venta el vehículo en Facebook y recibió el llamado de un supuesto interesado a su celular. "Me decía que no podía ver la camioneta porque estaba trabajando en el campo pero que la quería", detalló.El estafador, siempre vía telefónica, le pidió datos de la CBU de la cuenta, copia del DNI y le hizo generar en un cajero una clave token.

Le pidieron una clave token y lo estafaron

Con todo eso, vació las cuentas y sacó los créditos a su nombre. Además, le dijo que como era una cuenta sueldo necesitaba de otros usuarios para poder transferir los 500 mil pesos acordados por el pago del vehículo en venta.Marcos recurrió a su padre y a su cuñado, quienes también fueron víctimas de robo."En el banco me encuentro que me sacaron un crédito por 500 mil pesos y lo mismo con mi papá. Me dijeron que seguramente tenemos que pagar todo", lamentó el hombre. (Fuente: Rosario 3)