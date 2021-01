Roban cargamento de cerveza de reconocida marca valuado en casi $2.000.000

Foto: Roban cargamento de cerveza Crédito: El Liberal

Un llamado telefónico sobre la "aparición" de un camión abandonado en inmediaciones de las Ruta 34 y 51 de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, dejó al descubierto la sustracción de un millonario cargamento de cerveza, de la firma Quilmes.



Cerca de las 11.30 del lunes, los uniformados de la Comisaría 12 ante la alerta se trasladaron hasta el lugar y allí -en presencia de una testigo- abrieron el vehículo Mercedes Benz, de color blanco, dominio AD592YB, el cual se encontraba abandonado.



Mientras los efectivos trabajaban sobre el vehículo -que tenía sus puertas con sus respectivas trabas de seguridad- llegó al lugar el dueño del camión, Daniel Marcelo Silva (59) con domicilio en San Martín, Buenos Aires.



Silva manifestó a los uniformados que su empleado -a quien identificó como Matías Iván Boqueiros, residente en Moreno, Bs. As- debía trasladar la carga de cerveza desde Buenos Aires a la provincia de Salta.



El dueño del camión indicó que mantuvo comunicación con el chofer por última vez el día 4 de en enero durante todo el día hasta horas de la medianoche y desde entonces no supo nada más de él, por lo que al no poder comunicarse comenzó a rastrear el vehículo a través del GPS satelital.



Allí Silva estableció que el vehículo estaba detenido sobre la mencionada intersección por lo que inmediatamente viajó al lugar junto a otro empleado. Además expresó que le habían robado la batería, tanque de agua, cubre tuercas, una rueda de auxilio y más de 783 packs de cerveza -de distintas variedades, y envases- de la línea Quilmes.



La víctima manifestó que el cargamento sustraído está valuado en aproximadamente dos millones de pesos. Además explicó que el o los delincuentes no destruyeron la lona que cubría el importante cargamento.



El damnificado contó que sospecha del chofer, quien seguía desaparecido.



Los uniformados se comunicaron con la fiscal de turno, Cecilia Lorena Pacheco, quien ordenó que se dé intervención a la División Investigaciones y que peritos de Criminalística realicen los trabajos de rigor en el lugar.



Además pidió que se secuestren las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación para determinar si el cargamento fue pasado a otro rodado de igual porte para sustraerlo. También ordenó la aprehensión del chofer, publica el diario El Liberal.