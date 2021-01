Vecinos golpearon y cortaron dedos a un ladrón que robó en varias ocasiones

Un grupo de vecinos le cortaron los dedos a un ladrón tras robar en varias ocasionesUna joven posadeña fue víctima de un arrebato, pero lejos de paralizarse por el miedo corrió al ladrón y lo redujo con ayuda de vecinos

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes alrededor de las 4.30 en la Toma Esfuerzo de la capital provincial de Neuquén. "Rata de la zona oeste. Tiene 21 años, es mayor", dice el posteo realizado por un vecino en Facebook con la foto del linchamiento al delincuente. Según informó oficialmente la Policía de Neuquén, fue encontrado "in fraganti".



Tras la publicación en las redes sociales, junto a los datos sueltos que dejaron en los comentarios y la confirmación de la intervención policial, se pudo reconstruir que el hombre es conocido en ese sector del oeste de la ciudad. Suele merodear por la zona y va en busca de cualquier elemento ajeno que le resulte provechoso. Desde ropa colgada en la soga de un patio, una bicicleta, un estéreo o el auxilio de un auto.



En esta ocasión, fue hallado por un vecino pasadas las 4.30 cuando intentaba robarle su vehículo, que estaba estacionado casi esquina de la calle Búho y Lago Muster, según indicó Nuevo Diario.

Rápidamente, se accionó la "alarma vecinal" y, en cuestión de minutos, otros vecinos salieron a la calle y le dieron una paliza. Sin embargo, el linchamiento no terminó ahí, ya que se corrió la voz que de que ya había robado a dos cuadras de ahí la semana pasada, a la casa de enfrente y varios lugares de la zona.



Uno de los vecinos tiró la idea y todos la ejecutaron, ya que en una suerte de pacto de vecinos y víctimas no quisieron mandar al frente a nadie: le cortaron los dedos y lo dejaron tirado. "Como a las 5.30 de la madrugada lo llevaron al hospital, intervino personal de la comisaría 18 y de la fiscalía de Delitos Flagrantes, en este caso el Dr. Luciano Vidal", indicó el medio local.