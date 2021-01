Una niña murió tras caer de un sexto piso en Mar del Plata

Foto: Una nena de 11 años murió tras caer de un sexto piso en Mar del Plata Crédito: 0223

Una nena de 11 años murió este martes tras caer por una ventana desde un sexto piso en un edifico ubicado en el centro de la localidad bonaerense de Mar del Plata.



Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo pasadas las 18:00 en la calle Colón al 1800, donde la Justicia investiga las circunstancias en que se produjo la tragedia.



"Por circunstancias que se tratan de establecer Catalina Paz Monzani de 11 años cayó la vacío y perdió la vida en forma inmediata", precisó el parte policial.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 de Mar del Plata, Leandro Arévalo, y personal de la comisaría segunda y la Policía Científica de la fuerza bonaerense intentaban reconstruir lo sucedido y sin descartar ninguna hipótesis.



Medios locales informaron que la menor al momento de caer estaba sola, ya que su madre había salido con una amiga.



Según contaron los familiares de la víctima, en medio de una crisis nerviosa y renuentes a conversar con la prensa, era habitual que la niña permaneciera en el departamento si la mujer debía hacer trámites o tenía algún tipo de actividad durante un tiempo determinado.



Al regresar la mujer no encontró a su hija y al asomarse por una ventana que da a un patio interno la observó tendida en el piso, posiblemente ya sin vida.



Los vecinos del edificio relataron que no escucharon ningún tipo de ruido en el lugar, por lo que se sospecha que el deceso de la niña se produjo en forma instantánea producto del impacto de la caída.



La Policía no descartó ninguna hipótesis, pero lo primero que surge es que no se trata de una tragedia protagonizada por turistas, sino por una familia que vive en la ciudad desde hace varios años. (NA)