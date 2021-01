Atropelló a una mujer de 91 años y se dio a la fuga: lo detuvieron horas después

El trágico hecho ocurrió el sábado cuando Elena Alonso, de 91 años, había salido a hacer compras y, estaba cruzando la calle en la esquina de Garibaldi y Scalabrini Ortiz, de Lomas de Zamora, cuando fue atropellada.Según testigos, el vehículo era un VW Gol Trend blanco cuyo conductor se dio a la fuga mientras que Alonso falleció a las pocas horas a raíz de las heridas recibidas por el fuerte impacto.En la tarde de este lunes los familiares de Alonso se concentrarán en el lugar donde ocurrió el episodio para exigir que el hombre de 27 años que manejaba el auto y que ya fue detenido, no sea liberado.Omar Albor, hijo de la jubilada, indicó en diálogo con el diario La Unión: "Este tipo no puede estar suelto, lo que le hizo a mi mamá lo puede hacer con cualquiera". Y agregó: "Mi mamá quedó destruida. Tenía costillas rotas, la pelvis rota, golpes en la cabeza, tenía tajos por todos lados"."Unos 20 minutos después de que ocurrió todo, él vuelve a pasar por la esquina, y cuando ve las ambulancias y los patrulleros, huye porque un hombre grita: "Ese es el auto". En ese momento, él sale a toda velocidad, la policía pide apoyo y lo agarra", contó Albor sobre el detenido."Este tipo tiene que pagar por lo que hizo. A mi mamá la dejó tirada como un perro. Una persona así no puede estar suelta en la calle, es un peligro", cerró el hijo de la víctima.En tanto, se informó que el joven de 27 años quedó detenido en la comisaría 3° de Lomas de Zamora y, momentáneamente, está imputado por el delito de "homicidio culposo agravado".