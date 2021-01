Agresión de policías y denuncias cruzadas tras gresca: descargo de dos heridos

Violentos y agresivos

Golpeados y amenazados

En Año Nuevo fue noticia una gresca en la que participaron dos policías y que tuvo lugar en la zona de la Costanera de Santa Elena, lo que se conoció a partir de videos que trascendieron tras el hecho. Desde la Comisaría local lamentaron el hecho y confirmaron que existían "denuncias cruzadas" al respecto, por lo que intervino la Fiscalía de La Paz, a cargo de Facundo Barbosa.Para ello, dieron a conocer dos denuncias registradas en la Comisaría N° 15 de Santa Elena, el 1° de enero. En una, radicada por Yamil Matías Alegre, se da cuenta de la gresca ocurrida en la Costanera, se afirma que uno de los participantes "apuntaba con un arma 9 milímetros", que "de un Corolla sacaron una escopeta pero no tiraron" y que tras la pelea, el policía con allegados y familiares se dirigieron en vehículos, al domicilio de Alegre donde "rompieron cuatro puertas, dos ventanas" y lo "corrieron por un zanjón a los tiros", según publicóEn la otra denuncia, radicada por Lorena Fernanda Molina, se asegura que en la vivienda de barrio 25 de Mayo "se escucharon tres disparos", "corrían para el fondo con una escopeta y es ahí que disparan nuevamente".Según denunció, el policía "acompañado por tres personas más, un cuñado y dos hermanos, muy agresivos que decían 'los vamos a matar a todos'" mientras "apuntaban" con las armas de fuego. También, la denunciante afirma que en ese contexto "el masculino de contextura robusta lo golpea a Juan (Alegre) con un caño color amarillo en el brazo izquierdo y cuando lo va a golpear nuevamente, me meto en el medio y me golpea en la parte de la nuca y el hombro izquierdo".

Investigación interna

Ante las denuncias cruzadas que el jefe de Policía local, Diego Godoy, confirmó que el fiscal Barbosa tiene a su cargo la investigación de lo sucedido y paralelamente, se abrió una investigación policial interna."El Comando Superior de la Jefatura, lógicamente, está al tanto de los acontecimientos y evaluará qué medidas adoptar además de la investigación interna", informó el jefe de la Comisaría de Santa Elena.