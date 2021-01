Camioneta con un tráiler cayó al río Gualeguay y lograron rescatar a un niño

Alrededor de las 14 del domingo, una camioneta cayó al agua en el viejo atracadero de la balsa, llamado Paso Vasallo, sobre el rio Gualeguay, en la zona de Costa San Antonio, en el departamento Gualeguaychú.



La caída del vehículo al agua se dio después de dar marcha atrás para subir una pequeña lancha al tráiler. La pick up Ford no pudo aguantar el peso que hizo la embarcación y terminó cayendo al río.



Los mismos propietarios lograron sacar del vehículo, sin ningún tipo de lesiones, a un niño que había quedado dentro del mismo.



Minutos después, el tractor de servicio de Arenas Blancas, que está a metros del lugar, intentó extraer la camioneta junto al tráiler del agua, pero no lograron su cometido, por lo que ambos vehículos, propiedad de una familia oriunda de Gobernador Mansilla, quedaron en el río a la espera de poder ser sacados por otro vehículo de mayor porte y potencia, publica Cristal Urdi.