Joven que murió calcinada era encerrada por su pareja cuando se iba a trabajar

Policiales Una mujer murió calcinada en su vivienda y detuvieron al concubino

Las circunstancias de la trágica muerte detodavía no están del todo claras: el incendio que causó el fallecimiento de la joven de 20 años dentro de la vivienda en la que vivía en la zona rural de Villaguay podría haber sido accidental o intencional. No obstante,con prisión preventiva domiciliaria ya que fue imputado por. Cuando se iba a trabajar al campo, en tareas de alambrado principalmente, dejaba a la joven en la vivienda sin posibilidad de salir:Para establecer si Juana sufrió heridas intencionales por parte de su pareja, se espera el resultado de la autopsia que podría estar en los primeros días de esta semana. Aunque, comopor el efecto de las llamas que consumieron la casilla en pocos minutos, esto podría no determinarse con precisión en el análisis del médico forense.De todos modos, el agente de la Unidad Fiscal de Villaguay, Leandro Dayub,. Es decir que. Por ahora, la hipótesis principal en la investigación es queCabe recordar que el suceso tuvo lugar en Mojones Norte, paraje ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad de Villaguay, a aproximadamente 45 kilómetros al norte del cruce de las rutas 18 y 6. La zona es popularmente conocida como ex estación Lopal, detrás de la cual se encontraba la casilla incendiada.. Los comentarios señalaban que en abril de 2020, ella y su pareja decidieron juntarse y convivir en esa casilla. Unos familiares se hicieron presentes en el lugar en la noche del martes al enterarse de la tragedia, y los abuelos fueron luego informados formalmente de lo sucedido por el personal policial.Desde la Policía se informó que. No obstante, los testimonios que hasta ahora fueron reunidos en el legajo de investigación apuntalan queOtras pruebas fundamentales tardarán un poco más, como las pericias de Criminalística y de Bomberos, que posiblemente establecerán cuál fue el origen del fuego, lo cual permitiría, junto a otros elementos,. En principio sería un siniestro accidental, ya que el hombre dijo que estaba trabajando en el campo y hasta ahora nadie lo desmintió. Sin embargo,publicó