Voraz incendio consumió una fábrica de plásticos: imágenes

#TalarDePacheco Se incendia una fábrica de productos plásticos pic.twitter.com/W9V2GrnGp6 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) January 2, 2021

El origen del incendio

Arde una fabrica de plásticos en Talar de Pacheco. Ahora pic.twitter.com/UJZ1xdbVQM — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) January 2, 2021

Un voraz incendio, con llamas de varios metros de altura y densas columnas de humo que se divisan a muchos kilómetros de distancia, consumían material plástico almacenado en la fábrica Cabelma, situada en la localidad bonaerense de General Pacheco.El siniestro se inició alrededor de las 16 de este sábado y fue combatido por al menos 20 dotaciones de bomberos de Tigre, General Pacheco, Benavídez, Don Torcuato y San Isidro, quienes deben atacar las llamas por varios costados, dado que el fuego se extiende por un frente de unos 200 metros.De la fábrica, en la que se fabrican envases de plástico de distintos tamaños, se desprendía una densa columna de humo negro que podía ser vista desde hasta 30 kilómetros de distancia, incluso desde la Ciudad de Buenos Aires. Los bomberos evacuaron casas vecinas y por el momento no hubo reportes sobre personas heridas.Los vecinos se autoevacuaron de los alrededores de la fábrica, situada en Arévalos 3435 y que se dedica a la elaboración de cajas plásticas para botellas y canastos, entre otros elementos.Los vecinos alertaron a la Policía de Tigre por la quema de pastizales en una de las puertas de la fábrica, lo cual se baraja como hipótesis de inicio del fuego.En diálogo con, Sofía, vecina del lugar, señaló que "primero se prendió fuego el campo de Cabelma, que ocupa una manzana, y luego se extendió a la fábrica de plásticos"."Hay tres casas en una esquina y tres casas en la otra. Y la fábrica está en el medio. Hubo mucha gente autoevacuada y mucha preocupación. El tránsito en la zona está todo cortado", agregó la testigo.Los bomberos evalúan además si el material que se está quemando y se encuentra sobre las paredes puede generar algún tipo de derrumbe.Jose Cornejo, jefe del cuartel de bomberos de General Pacheco, dijo aque "este incendio es muy violento y hasta ahora no pudimos contenerlo debido al material combustible que se encuentra en el interior de la fábrica"."El humo es levemente tóxico, pero tuvimos varios bomberos afectados por golpes de calor debido a la altas temperaturas. Ya fueron trasladados en ambulancias", señaló.Indicó además que "el principal problema es que el fuego no se propague a casas linderas, ya que esta en una zona muy poblada, todos los vecinos se autoevacuaron. No hay peligro de derrumbe o de explosiones aún".Cornejo precisó también que los bomberos intentan atacar las llamas con hidroelevadores por diferentes frentes.