Tres muertos al desbarrancar un auto: el conductor enfrenta cargos graves

Tragedia de Año Nuevo

Internado con pronóstico reservado e imputado con graves cargos penales permanece el conductor del Peugeot 408 que, en la madrugada del viernes, desbarrancó en la peligrosa curva de la Variante Juárez Celman y avenida de Circunvalación, en Córdoba. Hubo tres muertos. Hay otros dos sobrevivientes.Así lo dispuso el fiscal Marcelo Fenol, quien además dispuso diversos peritajes.Por caso, exámenes de alcoholemia. Los resultados no están listos.Los seis jóvenes (el habitáculo tiene lugar para cinco) volvían de una fiesta clandestina, según se sospecha en ámbitos investigativos.Regresaban a sus domicilios de Córdoba Capital.Por la mecánica del siniestro, todo indicaría que el auto habría circulado a una velocidad excesiva.Las víctimas fatales fueron: Eliana Natalí Benítez (20), de barrio Residencial América; Candela Martínez Bonaldi (21), quien vivía en Parque Liceo 3ª Sección; y Kevin Jacob (16), oriundo de la provincia de Mendoza. Este adolescente era primo del conductor del 408.Además de Agustín Carrera, los otros sobrevivientes fueron: Franco Martínez (18), de barrio San Jorge; y Fiorella Daniele (19), de barrio Lomas de San Martín.El siniestro se produjo cerca de las 9, en el cruce de la Variante Juárez Celman y el arco sur de la avenida de Circunvalación, un anillo que desde hace 20 años viene siendo escenario de gravísimos derrapes protagonizados por toda clase de vehículos, tanto camiones como colectivos, autos y camionetas.Un Peugeot 408, con tres mujeres y tres varones a bordo, que viajaba en dirección norte-sur terminó desbarrancando. Volvían a sus hogares en el nordeste de la Capital.Si bien los peritajes de Policía Judicial están en pleno desarrollo, se presume que el vehículo circulaba a altísima velocidad.El conductor no alcanzó a girar en la curva, el coche "cortó" el guardarrail, siguió de largo y dio tumbos en una pendiente de 30 metros.A esa hora, la visibilidad y las condiciones climáticas eran óptimas.El 408 quedó irreconocible. Piezas mecánicas quedaron esparcidas."La causa de la tragedia está bajo investigación. De todos modos, está claro que venían muy fuerte por la forma en que chocaron y 'volaron' por la pendiente. Es tremendo lo que pasó. Y no es menor que hayan ido seis personas en un habitáculo con capacidad para cinco", remarcaron desde el seno de la investigación.Unos vecinos, en medio del desastre, se acercaron a tratar de colaborar y rescatar a los heridos. A los pocos minutos, llegaron móviles policiales y luego los cuerpos de rescate especial. "Se escuchó una explosión terrible y luego más ruidos y ruidos. Fue algo espantoso", dijo una vecina.Desde su construcción y habilitación, esa curva fue escenario de numerosas críticas por su diseño.Si bien la zona está señalada y se alerta a los conductores (con carteles y señales pintadas) para que disminuyan la velocidad al ingresar al anillo, los derrapes se vienen repitiendo de manera constante en el tiempo.La alta velocidad termina causando que muchos conductores no lleguen a girar bien en la curva, impacten contra el guardarrail y terminen desbarrancando.