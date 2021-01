Buscan desde el viernes a una menor de 13 años en Paraná

Buscan a Iara Kwiek, una menor de 13 años que se ausentó de su casa este viernes 1º de enero en Paraná. Su familia la busca desesperadamente dado que no saben dónde podría estar.



"Estaba enojada porque no la dejaban salir, pero era para cuidarla", comentó su tía a Elonce.



Al momento de su desaparición, Iara vestía una pollera de jean y un top blanco a rayas grises. Sus familiares indicaron que no tiene celular y sus amigos tampoco saben dónde ubicarla.



"Una vez se escapó, pero volvió enseguida", recordó la mujer en comunicación con este medio.



Iara Kwiek falta de su hogar ubicado en Barrio Santa Lucía desde este viernes 1º de enero. Cualquier información sobre el paradero de la menos deben comunicárselo al 911 al 3435224561 o la comisaría más cercana.