Atropellados por el esposo de Píparo: para abogado fue "tentativa de homicidio"

El video donde interceptan a Carolina Píparo y su pareja en Plaza Moreno luego de atropellar a dos motociclistas en 21 y 37.



El abogado de los dos hombres atropellados por el esposo de la legisladora bonaerense de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, tras un robo denunciado por la propia diputada, consideró este sábado que el conductor debe ser imputado por "homicidio en grado de tentativa".Se trata de Martín de Vargas, que patrocina a los dos motociclistas que fueron embestidos por el vehículo que manejaba Ignacio Buzzali en la madrugada del 1º de enero en la ciudad de La Plata, luego de haber sido junto a su esposa víctimas de un robo por parte de "seis delincuentes en moto", según denunció la diputada de la provincia de Buenos Aires.En declaraciones a la señal, el letrado afirmó que "está demostrado por testimonios coincidentes que los chicos venían de Abasto, que es una zona rural en las afueras de La Plata, chicos que trabajan en el campo" y que "venían siguiendo la ruta de los muñecos que se queman todos los años".De Vargas afirmó que los dos jóvenes, Luis Villegas y Tomás Insaurralde, "fueron embestidos por el marido de Píparo" y agregó: "El tema es que Píparo declaró cosas que no son, que fue un robo. El robo no fue en ese lugar y no había situación de legítima defensa ni nada. Fue a matar dolosamente a quien ella creía que le había robado"."Fue un homicidio en grado de tentativa, hoy por hoy no hay nada probado del robo. Para nosotros, lo del robo fue para justificar lo que hicieron", afirmó el abogado, al tiempo que señaló que luego de atropellar a los jóvenes, Píparo y su marido huyeron y fueron perseguidos por los amigos de las víctimas, que también estaban en motocicletas.El letrado sostuvo que Píparo y su marido se detuvieron en Plaza Moreno, donde "los estaba esperando el secretario de Seguridad Municipal, Darío Ganduglia, que justamente es quien maneja todas las cámaras del municipio"."Apelamos a que aporte todas las cámaras, pero aún no han aparecido ninguna de las cámaras de seguridad", concluyó De Vargas.Este sábado se dio a conocer una llamada al 911 efectuada por una testigo del momento en que el automóvil embiste a la moto, quien pidió "una ambulancia" para las calles "21, 39 y 40" y afirmó: "Un vehículo chocó a una moto y siguió y lo están siguiendo otras motos"."Hay heridos, hay un chico tirado. El auto se dio a la fuga", sostuvo la mujer que realizó la llamada de emergencia, al tiempo que indicó que se trataba de un "auto gris tipo camioneta con el techo blanco" y que huyó "por 21 y bajó para el lado de 32".El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, que sigue la denuncia sobre el robo denunciado por Píparo, y por la UFI 10 a cargo del fiscal Carlos Vercellone, que investiga el hecho posterior.