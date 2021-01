Asaltaron a Carolina Píparo: investigan si su marido atropelló a un delincuente

????? #Píparo | #LaPlata



? El video donde interceptan a Carolina Píparo y su pareja en Plaza Moreno luego de atropellar a dos motociclistas en 21 y 37.



"Chocaron dos pibes y los dejaron tirados en la calle"https://t.co/4yECknKxD7 pic.twitter.com/0qn5wZznXu — Diario HOY (@diariohoynet) January 1, 2021

La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio,, quien sufrió hace 10 años una salidera bancaria en La Plata en la que perdió un embarazo de 8 meses, sufrió esta madrugada, mientras llevaba a su padre a la casa tras los festejos de Año Nuevo.publicó Píparo en las redes sociales.El episodio ocurrió durante la madrugada en la calle 47 entre 15 y 16, cuando fueron abordados por personas que circulaban en tres motos. Los delincuentes. "Ellos estaban bajando una vajilla del vehículo y en ese momento, en el que yo quedo en el interior del auto, me abordan seis delincuentes a los que les entregué mis cosas apuntada por una pistola", relató la legisladora.Luego de llamar al 911, se acercó la policía y le indicó a qué comisaría debía ir a radicar la denuncia. Sin embargo, cuando se dirigían hacia el destacamento policial,"Mi marido los siguió mientras yo me comuniqué al 911 indicando al operador por qué calle íbamos. En un momento se sumaron dos motos a esas tres motos y las cinco nos cerraron el paso,. No sé cuántas cuadras hicimos hasta encontrar a la policía con ellos atrás pretendiendo atacarnos", comentó la actual Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad platense.Sobre el hecho, manifestó que vivió. "Yo soy conocida y puedo estar en las noticias hoy, pero esta es la realidad de muchos bonaerenses, a los que no les pasan estas situaciones ni una vez ni dos: hemos escuchado números como 7, 10 o más veces en las que una persona o distintos miembros de una familia pasan por un delito", manifestó.En esa línea, agradeció "a los que se preocupan", y que sus hijos no estaban con ellos en el auto. También "la atención de todo el personal policial, sé que muchos sienten la misma vulnerabilidad e impotencia que cualquier víctima", y no lo digo como política, lo digo porque es la realidad de millones y espero que se sientan interpelados por todos los que sentimos que las calles les pertenecen cada día más a los delincuentes", enfatizó.Ahora la fiscal de la UFI 17 de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo, investiga en qué circunstancias ocurrió el choque. Según explicó a, uno de los jóvenes que fue atropellado y arrastrado por el vehículo de los Píparo fue derivado al Hospital San Martín, donde recibió suturas en la cabeza.Todavía no se le ha tomado declaración a los jóvenes y. Por otro lado, tambiénEn un video publicado por el diario, de La Plata, se puede observar a una mujer que confronta a Píparo y su marido frente a la Plaza Moreno y. "Yo vi al chico que quedó tirado en la calle", le recrimina a Buzali en medio de insultos.