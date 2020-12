Buscan desesperadamente a joven de 28 años: dejó dos cartas de despedida

Guillermo González, de 28 años, es intensamente buscado por su familia en Bajada Grande. El joven, de profesión panadero, se encontraba en estado depresivo y se separó hace cuatro días de su pareja.



"Él volvió a la casa de la madre, estaba depresivo, con asistencia psicológica y ya había amenazado con matarse", comentó a Elonce la ex pareja de González. Según reveló la mujer, el muchacho dejó una carta de despedida a su madre y otra para ella.



"No aparece desde ayer al mediodía. A la madre le dijo que iba hasta el cajero a cobrar, pero desde entonces no sabemos nada de él. Estamos desesperados", indicó al implorar por ayuda para dar con el paradero de su ex.



Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de Guillermo González pueden comunicarse al 343 4709639 / 343 6916735.