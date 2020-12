Revelan cómo se habría producido la muerte de un hombre en camión de residuos

Policiales Hallan durante descarga de basura de camión recolector a una persona fallecida

El cuerpo sin vida de persona en situación de calle fue hallado en los primeros minutos de este jueves 31 durante la descarga de basura de un camión compactador de residuos en el Volcadero de la capital entrerriana.El fiscal Juan Malvasio había adelantado al programadeque lo que vio el médico de policía fueron lesiones que "no serían compatibles" con balazos o heridas de arma blanca, pero "se podrá determinar cuando lo examine el médico forense".No obstante, este jueves por la mañana, fuentes cercanas a la investigación indicaron aque el hombre "no está identificado pero se sospecha que es un hombre que".Además, manifestaron que "el cuerpo no tenía rigidez cadavérica" y que por ende "".Tras ratificar que "el cuerpo cayó al descargar la basura del camión, por lo que se presume que", señalaron que el cuerpo presentaba "".Los primeros indicios señalan que ", se trataría de un accidente por estar este indigente dentro del contenedor, dónde lo sorprendió la recolección, y", completaron las fuentes en comunicación con el programa