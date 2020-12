Roció con nafta y prendió fuego a su ex y a la novia en una parada de colectivos

Una mujer de 26 años fue protagonista de un salvaje ataque el pasado martes por la mañana en Las Heras, Mendoza. La agresora esperó a su ex novio y a la actual pareja de éste; les arrojó combustible y los prendió fuego.



Yanina Belén Diez, expareja del hombre agredido, escapó del lugar inmediatamente después de que las llamas envolvieran a las víctimas pero no advirtió que toda la secuencia había quedado grabada en una cámara de seguridad.



La filmación sirvió como prueba para que la Justicia emitiera el pedido de captura de Yanina, sospechada de intentar asesinar a su ex y su actual novia porque "no aceptaba la relación".



Las víctimas del hecho fueron identificados como Fernando Rojas, de 25 años, y su pareja, Karen Montenegro. Pero de los dos, fue ella quien se llevó la peor parte y ahora permanece internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Lagomaggiore con quemaduras en más del 50 por ciento del cuerpo, principalmente en la cara y en la espalda.



En tanto, Rojas también sufrió algunas lesiones pero ninguna de gravedad y quedó internado en una sala común del mismo centro médico. Por el momento, la mujer sigue prófuga.