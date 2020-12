Confirmaron la condena contra ex Madre Superiora del Convento de Nogoyá

La Cámara de Casación Penal confirmó la condena a tres años de prisión a la monja Luisa Toledo, expriora del convento carmelita de Nogoyá, por los hechos ocurridos en dicho establecimiento religioso.



Se trata de una confirmación de la condena que le aplicó en 2019 el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay.





Toledo fue imputada por el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente calificada, por uso de violencia y por su extensión en el tiempo, en perjuicio de dos religiosas, Silvia Albarenque y Roxana Peña.



Miguel Cullen, defensor junto a Guillermo Vartorelli de la religiosa, señaló que "la sentencia contiene contradicciones entre los hechos reales sustanciales y lo que termina decidiendo cuando aplica la norma, es decir se contradice en sus propios términos".



Según Entre Ríos Ahora, la defensa de la monja planteó que el juzgamiento de las conductas de Luisa Toledo "importa inmiscuirse en cuestiones internas de la iglesia, el fallo no respeta la libertad de culto consagrada por la Constitución Nacional".



La sentencia fue firmada por los jueves Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti, quienes en el fallo sostuvieron que "el comportamiento de Toledo no era un exceso de una conducta autorizada en las normas del carmelo, sino castigos que no podía imponer y que cada uno de ellos constituían privaciones ilegítimas de libertad que a su vez se daban -y agravaban- dentro del marco general de privación ilegítima de libertad configurado por la imposición de permanecer en el convento".