Video: A los culatazos, ladrones salen de "gira" por los barrios de Rosario

Dos delincuentes hacen estragos en los barrios de Rosario. Este martes, se difundieron las imágenes de una cámara de seguridad, que ponen en evidencia la violencia del asalto que sufrieron tres hombres en la puerta de una ferretería en Iriondo al 2600. Allí, les pegaron culatazos con sus armas a dos personas, que terminaron ensangrentados. Más tarde, vecinos de Gaboto al 2800 informaron que los mismos ladrones desfiguraron a un hombre que tiene allí su cerrajería. "Robaron en un montón de lugares, ya no les entraban las cosas en las mochilas", comentó la esposa de la víctima.El primer hecho que mostró este martes De 12 a 14, sucedió en la puerta de una ferretería de Iriondo al 2600, donde varias personas esperaban para ser atendidos. En el video se observa cómo llegan dos jóvenes en moto; uno de ellos se baja, saca un arma y les empieza a exigir las billeteras y los teléfonos celulares a los clientes.Los tres hombres que se ven en la escena entregan sus cosas sin resistirse. Sin embargo, el delincuente les pega con el revólver hasta lastimarlos.Alexander, dueño de la ferretería, contó que "roban con total impunidad y se van como si nada hubiera pasado". Y agregó que "es el cuarto o quinto robo que tenemos acá; la verdad que da mucha impotencia".El comerciante confió que "la bronca que me da es que yo le aporto el video a la Policía, miran el video, no te dicen nada y se van". Alexander también comentó que "llamamos a la ambulancia porque había dos personas ensangrentadas, fijate la sangre que hay en la vereda"."Durante la cuarentena, que teníamos largas colas en la puerta, llegaron a robarle a siete personas", cerró.Uno de los hombres que resultó herido describió que "una señora se pudo escapar. A mí me golpearon en la cabeza y a otro muchacho también". Y añadió que "el delincuente me pegó con el caño del revólver".Y luego amplió: "Mi yerno saca el celular y le da todo; y a mí, como yo no tenía nada, me pegó con el caño en la cabeza"."Están dando vueltas a ver dónde está la oportunidad y a veces uno se distrae; uno no puede estar todo el tiempo pendiente de un posible robo", comentó.

Un rato después de que se conociera el violento asalto, vecinos de Gaboto al 2800 indicaron que los mismos delincuentes, a los que habían reconocido en las imágenes, hicieron estragos en el barrio. La peor parte la llevó Omar, un cerrajero al que desfiguraron para robarle.Viviana, esposa del cerrajero del comerciante, contó que "pasaron por acá a las cinco y diez, dijeron que querían hacer una llave. Después sacaron un arma y le pidieron la plata y el celular y le empezaron a pegar; revolvieron todo".La mujer explicó que a su esposo "le salió mucha sangre porque le pegaron justo en la ceja, después lo llevaron a la parte de atrás".

Omar debió pasar por un sanatorio de la ciudad, en el que le hicieron todo tipo de estudios por la gravedad de los golpes: "Por suerte mi esposo está bien, le hicieron una tomografía computada y no le encontraron nada grave. Le dieron tres puntos en la cara por los cortes", dijo Viviana."De un taller acá a la vuelta nos dijeron que también le habían robado. Ya no le entraban en la mochila las cosas que habían robado", concluyó. (Fuente: Rosario 3)