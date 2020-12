Buscan a un automovilista que chocó contra una camioneta y se fugó

Foto 1/2 Foto 2/2

Nicolás Febre, un vecino de la ciudad, relató a ElDía el siniestro ocurrido ayer y pide la colaboración de la comunidad para identificar al conductor que se escapó.



El particular episodio ocurrió el domingo a las 7:15. "Un fiat Palio de color negro me chocó la camioneta, que estaba estacionada en La Rioja entre Yrigoyen y Ángel Elías", relató Nicolás Febre sobre el siniestro.



"Este auto le pegó desde atrás", acotó, y mencionó que "el vecino de enfrente escuchó el ruido y se asomó, pero cuando salió ya se estaba yendo y no pudo ver bien la patente".



Cuando Nicolás se enteró de lo ocurrido, empezó a contactarse con vecinos que tienen cámaras de seguridad, y en una de ellas pudieron ubicar al auto: "en las imágenes se ve que a esa misma hora que dobla por Neyra, y tenía el frente roto que coincide con la parte que chocó contra mi camioneta".



Sin embargo, lamentó que "no se puede distinguir la patente", por lo que "en este momento estoy esperando más imágenes de otras cámaras para ver si podemos reconocerla y luego dar con el responsable".



La camioneta del damnificado es una Saveiro modelo '93, la cual utiliza para trabajar. Acerca de los daños sufridos, describió que "quedó con la parte de atrás abollada y la óptica derecha destruida, y también rompió las dos ópticas de adelante y abolló la trompa, porque el impacto provocó que choque con otro auto que estaba estacionado adelante.



Por último, Nicolás lamentó con bronca que "hasta el momento voy a tener que cargar yo con los costos si no puedo ubicarlo al responsable", y por eso pidió ayuda a los vecinos para poder localizarlo. (El Día)