Contrabando: Hallaron camioneta que eludió controles en Puente Internacional

Una camioneta de color blanco, tipo Trafic, cruzó desde Uruguay hacia Argentina por el paso fronterizo del Puente Internacional General San Martín, sin detenerse en los controles de Aduana y Migraciones tanto del lado uruguayo como argentino. El hecho sucedió el pasado domingo 20 de diciembre, aproximadamente a las 23 horas, pero fue denunciado en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, el día miércoles 23.



El Juez Federal Hernán Viri, dijo que "el tema de la camioneta que ingresó el domingo pasadas las 23 horas evadiendo los controles de las Aduanas uruguaya y argentina, fue denunciado el miércoles por el jefe de Aduana y recién en las últimas horas de este lunes, después de muchas tareas de inteligencia, pudimos dar con la camioneta. Esto fue en la madrugada después de varios allanamientos".



Al ser consultado sobre la demora en la denuncia, Viri dijo que "desconozco porque demoraron en hacer la denuncia, el jefe pidió la información a la CARU para obtener los registros de las imágenes pero ésta aún no las había mandado. Luego las imágenes fueron entregadas a pedido del Juzgado Federal. El trabajo se hizo con Gendarmería, la camioneta ya está secuestrada, es gente de Gualeguaychú, al menos las personas que habitaban los domicilios son de acá", explicó a Radio Máxima



Consultado sobre el allanamiento en una parrilla, Viri dijo que "se llegó a ese lugar por el domicilio que figuraba en el Registro por la patente, pero la camioneta fue hallada en otro allanamiento".



"El otro allanamiento fue la persona que había alquilado el garaje donde guardaban la camioneta. Allí se pudieron encontrar elementos de electrónica, cables USB, relojes, anteojos, repuestos de teléfonos celulares, etc. Todo esto no tenía el respaldo documental de compra".



"En principio toda la prueba sugiere que podría ser una actividad de contrabando. Sobre todo porque la camioneta se da a la fuga evadiendo todos los controles y además tenía adulterada la chapa patente", explicó el Juez Federal.



En cuanto a la investigación que continúa y la responsabilidad del personal, Viri dijo que "se analizan varias cosas, desde el 23 que se hizo la denuncia hasta hoy a la madrugada. Ahora que ya está encontrada la camioneta vamos a investigar el trabajo del personal de Aduana y Migraciones porque son los dos organismos que tienen presencia en el puente, hay un puesto de Gendarmería también, así que son cuestiones que voy a evaluar y determinar si existe o no responsabilidad en el personal", aseguró.