Alquiló su quinta e hicieron una "clandestina": hasta sobornaron a los vecinos

Una mujer que es propietaria de una vivienda en Rincón, provincia de Santa Fe, que la alquila para la temporada, pasó un sábado muy desagradable. Un grupo de jóvenes le alquilaron la vivienda y organizaron una fiesta multitudinaria.Ahora, Josefina tiene que hacer trámites para evitar la multa que le impuso el municipio de Rincón y hacer la denuncia contra la gente que la alquiló.En diálogo con LT10, Josefina dueña de la casa de Rincón, contó que "esta vivienda es la casa donde vivo, pero yo la alquilo por la temporada.".

Le alquilaron la casa y le organizaron una fiesta clandestina mutitudinaria. JOSEFINA NO PODÍA CREER LO QUE VEÍA AL LLEGAR A SU CASA Y ASÍ LO CONTÓ EN #DeDiez ? https://t.co/wqEcKOKeSB pic.twitter.com/qgWoVrIump — LT10 (@radiolt10) December 28, 2020

Además, Josefina sostuvo que "yo le entregué la casa el sábado al mediodía y la fiesta comenzó a las 17. Yo les remarqué muchísimo que no podían meter más personas, que si se estacionaban tres autos en la puerta, los vecinos me iban a avisar. Por la tarde, me llama un vecino y"."Cuando yo llegué había malones de gente que salía de mi casa. La policía no pudo actuar hasta que yo me hice presente y les di el permiso. Hasta baños químicos habían contratado y cobraban", subrayó la propietaria.