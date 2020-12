"Me dio miedo y seguí de largo", dijo el acusado de atropellar y matar a un niño

Policiales Indagarán este domingo al joven acusado de atropellar y matar a un niño

El joven Ricardo Papadópulos, acusado por el atropellamiento y muerte de un niño de 5 años en el barrio porteño de Flores, fue indagado este domingo tras haberse entregado a la Justicia el pasado viernes.Luego de haber permanecido nueve días prófugo, el conductor del Volkswagen Golf que arrolló a Isaac y a su madre, Débora, se entregó el pasado viernes y este domingo prestará declaración indagatoria ante el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 55, Augusto Troncoso, que lleva adelante la investigación del trágico hecho ocurrido en la noche del pasado jueves 17 de diciembre en la esquina de Directorio y San Pedrito.El hombre, de 21 años, admitió que era él quien manejaba, contó detalles de los momentos previos y posteriores del hecho y responsabilizó al camión que cruza en rojos segundos antes por obstaculizarle la visión. Habló de una "distracción" al momento de atropellar a las víctimas, dio a conocer el medio informativo"Ese día estaba yendo a comer con un amigo por la avenida Directorio, con onda verde, normal. Al llegar al cruce con San Pedrito tenía el semáforo en verde., en ese momento me di cuenta que me topé con una mujer", comenzó contando Papadopulos ante la jueza Patricia Guichandut.Durante la declaración, el acusado intentó explicar por qué no frenó a asistir a las víctimas y las dejó abandonadas: "Tuve mucho miedo, ya que no tenía registro y seguí de largo. Me fui al garage a guardar el auto. No podía creer lo sucedido. Al bajar del auto vi cómo estaba, lo que había pasado y me agarré la cabeza diciendo que no lo podía creer".En el otro tramo de la indagatoria habló puntualmente de que tuvo intenciones de suicidarse: "Estuve muy mal, tuve la intención de matarme.Yo no sabía lo que le había pasado al chico. No sabía qué hacer, donde pegarme la cabeza contra la pared".Una de las preguntas que estaban preparadas para formularle a Papadopulos tenía que ver con la persona que aparece en el video de la cámara de seguridad del garage bajándose del lado del acompañante. Sin embargo, cómo no respondió preguntas y no hizo mención a ese punto sigue siendo una incógnita para los investigadores. La justicia cree que podría ser un testimonio fundamental, ya que a priori todo hace indicar que estuvo presente al momento del hecho.Además, el acusado hizo mención a cuando y cómo decidió entregarse: "El 24 a las 7 de la mañana hablé con el doctor Herrera y le conté lo que había pasado. Le dije que me quería entregar y me dijo que era lo mejor que podía hacer. Coordinamos que lo haríamos el día siguiente. Me entregué el 25 de diciembre. Yo se lo que es el dolor de perder a un nene, tengo hijos, soy padre y se lo que es perder a un hijo. No quería pasar por esa situación".Antes de finalizar su declaración, contó una situación que vivió en la Alcaidía 14 el día que se entregó: "Estaba la hermana de la criatura y le pedí a los oficiales que me permitieran decirle que no fue mi intención hacerlo, que sabía lo que era el dolor de un padre pero no me dejaron pedirle disculpas ni a ella ni a la familia".Por el momento, Ricardo Papadopulos seguirá detenido en la Alcaidía 14. La imputación por la cual fue indagado y que permanece vigente sigue siendo homicidio culposo agravado.En los próximos días en el expediente se irán descubriendo las estrategias de uno y otro lado. Los abogados defensores insistirán con echarle la culpa al camión que cruzó en rojo y pedirán que se cite a declarar al chofer de ese vehículo. También apuntarán a que Débora, la mamá de Isaac cruzó de manera incorrecta, con el semáforo en verde.Por su parte, los abogados de la familia Sus harán hincapié en la alta velocidad a la que iba el conductor e intentarán que la imputación se convierta en un homicidio con dolo eventual, es decir que Papadopulos debió haberse representado que yendo a gran velocidad podría haber causado el desastre que hizo, lo cual tiene una pena mucho más alta que la carátula actual. (Fuente: Infobae)