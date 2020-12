Conmoción por la muerte de una joven "que hacía rap": detuvieron a su ex

El hecho se conoció el viernes. En un principio, se hablaba en las redes sociales de que Giménez se había quitado la vida. Pero luego salieron a la luz unos posteos del 15 de diciembre que la rapera hizo en su cuenta oficial de Instagram y de Twitter, en los que afirmaba que "tenía miedo" y que "sabía que algo le podía pasar". En tanto, su entorno afirmó que su ex pareja la había amenazado en reiteradas oportunidades.



El Juzgado de Instrucción número 3, a cargo de Fernando Verón, lleva adelante la investigación y cambió la carátula de la causa de "Suicidio" a "Muerte dudosa". En las próximas horas se dispuso realizar una autopsia para especificar la causa del deceso. Desde el entorno familiar de Paula sostienen que "sólo queremos la reconstruccio?n de sus u?ltimas horas y aportar a la justicia toda la informacio?n posible".



Hasta dónde se puedo reconstruir, Giménez había estado en un reunión y habría llegado a su domicilio alrededor a las 4:30 del viernes junto a su ex pareja, Franco N., quien se retiró del lugar a las 7 de la mañana, de acuerdo a la declaración de un vecino.



Siendo aproximadamente 7:15, un amigo de los jóvenes -identificado como Rodrigo T- recibió un llamado de Franco, en el que le pidió que vaya hasta la casa de Paula (que vivía en frente a su casa). En ese momento, Rodrigo encontró a la rapera muerta, por lo que pidió ayuda inmediatamente.



Franco N. fue detenido por averiguación de antecedentes y para tomarle declaración indagatoria. Se pudo establecer que hace 6 meses que no estaba en pareja con Paula y que ella fue amenazada en reiteradas oportunidades por él. Por su parte, el chico de 21 años aseguró que cuando se retiró del domicilio, Paula le mandó mensajes "pidiéndole que vuelva o se haría daño".