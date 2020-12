Policía intervino en varias fiestas clandestinas: en una había 120 personas

Foto: Ilustrativa

Fiestas clandestinas y festejos de cumpleaños demandaron la intervención del personal policial durante la madrugada de este domingo en Paraná. Elonce pudo saber de fuentes policiales que estos eventos fueron desmantelados ante la llegada de los uniformados.



Uno de estas fiestas clandestinas se desarrollaba en zona de calles Bartolomé de las Casas y Montoya de Paraná. Aproximadamente a las 4:10, cuando personal policial circulaba en recorrida prevencional, se constató aglomeración de personas en un domicilio particular.



Los efectivos se entrevistaron con quien adujo ser la propietaria de la vivienda, quien manifestó que su nieta menor de edad, de la cual no brindó datos, invitó a sus amigos a festejar su cumpleaños.



Se observó movimiento de vehículos durante la desconcentración.



Se escuchaba música a alto volumen y aproximadamente había 120 personas.



La mujer fue notificada mediante acta del incumplimiento del DNU 1033/2020. Gran cantidad de motos y autos en otro evento no permitido Sucedió en calle Anacleto Medina, en zona del Playón Puerto Viejo, aproximadamente a las 5:20. Fue notificado de la infracción un joven de 29 años.



"Se despejó a la totalidad de los concurrentes del lugar, que se retiraron rápidamente en vehículos particulares (entre motos y automóviles)", destacaron fuentes policiales. Se observó que aproximadamente habían concurrido unas ochenta personas. "Suspendió el agasajo" ante la llegada de la policía Ocurrió en calle Intendente Blanda y Provincias Unidas de Paraná. "Se observó que sobre un domicilio de calle Blanda, había un evento tipo fiesta y que al lugar se acercaban caminando aproximadamente 50 personas en grupos pequeños. Se entrevistó al propietario del lugar, un hombre de 39 años, a quien se lo Notificó del Decreto Nacional de Urgencia N° 1033 en vigencia desde fecha 21/12/20", se detalló.



En consecuencia, el hombre suspendió el agasajo expulsando a todos los concurrentes del lugar antes que estos ingresarán al domicilio.