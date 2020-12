Indagarán este domingo al joven acusado de atropellar y matar a un niño

El joven Ricardo Papadópulos, acusado por el atropellamiento y muerte de un niño de 5 años en el barrio porteño de Flores, será indagado este domingo tras haberse entregado a la Justicia el pasado viernes.Luego de haber permanecido nueve días prófugo, el conductor del Volkswagen Golf que arrolló a Isaac y a su madre, Débora, se entregó el pasado viernes y este domingo prestará declaración indagatoria ante el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 55, Augusto Troncoso, que lleva adelante la investigación del trágico hecho ocurrido en la noche del pasado jueves 17 de diciembre en la esquina de Directorio y San Pedrito.Papadópulos se encuentra detenido en una celda de la Alcaldía 14 de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo.La declaración indagatoria ante el fiscal será a través de videoconferencia: tras el procedimiento, Troncoso tendrá diez días hábiles para resolver la situación procesal del joven.El abogado del acusado, Roberto Herrera, había afirmado el pasado viernes que "lo que sucedió es una desgracia", a la vez que había explicado que Papadópulos tardó en entregarse porque "estaba asustado, estaba agitado, muy angustiado. No deja de llorar"."Se fugó porque no tenía registro y se asustó por la situación, no pensó que había matado a una persona. Se enteró cinco días después, por los medios", indicó el letrado.Tras asegurar que el joven "no vio a las personas que venían cruzando la calle" y negar que estuviera alcoholizado en la noche de la muerte de Isaac, Herrera agregó: "Ricardo quería presentarse a la Justicia, pero veía que estaba preso su papá (Rubén) por una imputación de similares características que la de él".A la vez, el abogado se rehusó a dar detalles sobre dónde estuvo Papadópulos cuando era buscado por la Policía y se refirió al momento del atropellamiento: "No termina pasando en rojo. Los videos muestran que el que cruza en rojo es el camión y al camionero nadie lo citó".El letrado señaló que las pericias determinarán la velocidad a la que se produjo el hecho, pero estimó que el joven iba "a no más de 55 kilómetros por hora".