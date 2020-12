Denunció que un vecino apuñaló a su hijo y pide justicia "porque está libre"

Una mujer denunció en Elonce TV, que su hijo de 16 años fue apuñalo por un vecino y pide que "se haga Justicia porque el responsable está libre". El hecho sucedió hace unos días en calle Tacuari, en el barrio Consejo de Paraná.



La mamá del herido relató a Elonce TV, la cronología de los hechos. "El 24 de diciembre a las 8 de la noche, mi hijo se retiraba a su casa para bañarse y volver a pasar las fiestas acá. Salimos a la vereda, y un vecino estaba arriba de su camioneta, pero estaba apagada".



"Cuando mi hijo pasa la camioneta caminando, mi vecino lo atropella y le deja trababa una pierna entre la rueda y otro auto. En ese momento, se bajó el conductor con un amigo y le comienza a pegale", dijo.



Y agregó que "cuando veo todo eso, salgo corriendo para separarlos y se acerca la esposa del conductor y me agarra de atrás y empezamos a pelear. Llega mi marido y mi hijo más chico e intentan intervenir y ahí, el conductor de la camioneta se mete en su casa y sale con un cuchillo a querer apuñar a mi marido".



"Logra herir a mi esposo en las costillas, él se cae y el conductor, le larga otro puntazo y apuñala a mi hijo de 16 años. Lo tuvieron que operar porque le perforó el hígado, mi hijo está internado y el responsable está libre, porque desde la comisaria no me hicieron caso".



Según comentó la mujer, "hace tres años que tenemos problemas con ellos. Querían que le guardemos en nuestra casa droga y como no aceptamos, empezó la guerra. Nos han amenazado con armas de fuego, se metieron en mi casa y me rompieron todo".



"La fiscal solo le otorgó medidas restrictivas de acercamiento por 90 días, cuando vivimos a dos casas de distancia. Quiero justicia porque ellos andan con armas y están libres", finalizó.