Niña fallecida en incendio: El caso se resolverá luego de la feria judicial

El pasado 9 de diciembre se cumplió un año del caso que enlutó a la ciudad de Gualeguaychú y más. La investigación por la muerte de Milagros, la niña de tres años que falleció al quedar atrapada en un incendio registrado en una vivienda, está en la etapa final, y en algunas semanas se conocerá la posición de la Fiscalía.La única imputada del caso, es quien decidió hacerse cargo de la menor porque sus padres biológicos, en situación de consumo problemático de sustancias, demostraron no ser aptos para hacerlo. Por eso, la guarda había sido otorgada a su tía materna por el Juzgado de Familia.Otro factor a tener en cuenta, considerado sobre todo por parte de la defensa representada por el abogado Víctor Rebossio, es la presencia de la abuela de la niña en la casa lindante, a quien le habría avisado la imputada que Milagros quedaba sola, durmiendo, mientras ella salía. La responsabilidad de la mujer mayor será un punto a definir por la Justicia en el caso que se llegue al juicio oral.Además, hay que tener en cuenta otras consideraciones que resultarán cruciales para este caso. La primera es que la imputación es por homicidio culposo, y este tipo de delito prevé penas de seis meses a tres años de prisión. Por lo tanto, es excarcelable.La acusada es imputada por negligente. Por haber dejado a la niña sola. Pero, lógicamente, no por haber querido, intencionalmente, causarle la muerte a su sobrina. El suceso trágico se desató por el cortocircuito de una instalación eléctrica muy precaria.Todos estos factores son considerados en la investigación que está llegando a su final. Pero habrá que esperar para conocer cómo sigue el caso, porque la semana que viene comienza la feria judicial y recién en febrero se retomará la actividad en la Justicia.Concretamente, las posibilidades son dos: Acordar un juicio abreviado entre la Fiscalía y la defensa (esta última accedería sólo en el caso que la pena sea excarcelable) o elevar el caso a juicio oral y público, y esperar el desarrollo y la conclusión del mismo.