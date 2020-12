Video: cruzó en rojo y atropelló a una moto en la que iban tres mujeres

Una joven que viajaba en moto murió este viernes por la mañana al ser impactada por un auto en el barrio porteño de La Paternal. La mujer circulaba junto a una amiga y su hermana, quienes resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Álvarez.Según informaron fuentes policiales, el choque se produjo cerca de las 6.40 de esta mañana sobre la avenida San Martín, en la intersección con la calle Punta Arenas. La filmación de una cámara de seguridad de la cuadra reveló que el conductor del auto que embistió a las mujeres cruzó el semáforo en rojo a toda velocidad.Las imágenes dejan en evidencia la imprudencia y el mal accionar de Matías Uriel Naya, de 20 años, quien conducía el vehículo Nissan Sentra, ya que en ningún momento se lo observa reducir la marcha mientras se va acercando al cruce de calles y el semáforo se mantiene siempre en rojo. En el video también se ve a un testigo del hecho que estaba por cruzar la avenida cuando ocurrió el accidente.A raíz del siniestro, Naya quedó detenido a disposición de la Justicia.El impacto fue tan violento que la moto de mediana cilindrada quedó tendida a 50 metros del sitio exacto donde se produjo el choque. La víctima fatal fue identificada como Yanina Alejandra Juárez, de 30 años. Ella murió en el acto, mientras que las otras dos jóvenes, una de las cuales es hermana de la fallecida, debieron ser trasladadas con lesiones de gravedad al Hospital Álvarez."El auto venía del puente de San Martín y pasó con el semáforo en rojo cuando las chicas en la moto cruzaban por la calle Punta Arenas", contó a Télam Matías, empleado de seguridad de una estación de servicio ubicada a pocos metros del lugar.El hombre aseguró que el conductor del Nissan "quiso escapar pero un vehículo que venía detrás se adelantó y lo encerró para que no siga".El accidente de tránsito no fue el único que terminó de manera trágica durante las primeras horas de la Navidad. Más temprano, un hombre que circulaba en bicicleta perdió la vida tras ser embestido por un colectivo de la línea 134 en la intersección de la Avenida Del Barco Centenera y José Manuel Estrada, en el barrio de Parque Chacabuco. Sucedió alrededor de las 5.30 y el chofer del colectivo quedó demorado.Por otra parte, en la avenida Córdoba y Gallo colisionaron un auto Chery QQ y un Ford Focus, resultando este último volcado. Como consecuencia, tres personas que iban a bordo de ambos vehículos sufrieron politraumatismos y fueron derivados al Hospital Fernández. Por este caso, se iniciaron actuaciones en la Fiscalía Contravencional Penal y de Faltas Nº21 del fiscal Federico Tropea.En tanto en la esquina de avenida Rivadavia y Emilio Mitre, en el barrio de Caballito, un auto chocó contra un puesto de flores. Personal de Bomberos de la Ciudad se acercó al lugar de manera preventiva pero afortunadamente no hubo heridos.En cuanto a incidentes de tránsito, en la Nochebuena porteña dos de cada 10 estuvieron relacionados con el consumo de alcohol, informaron desde las autoridades de la Ciudad.Por ese motivo, "el Cuerpo de Agentes de Tránsito realiza controles de alcoholemia y estupefacientes los 365 días del año. En el marco de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, se reforzaron los puestos habituales y se sumaron 10 controles en puntos estratégicos. En total, el examen de alcoholemia fue realizado a 1795 conductores de los cuales 55 (3%) resultaron positivos", informaron.